Fem Òpera! farà pujar a l'escenari del Kursaal més de 900 alumnes de secundària

La dotzena edició del projecte Fem Òpera! del Servei Educatiu del Kursaal farà pujar des d'aquest dilluns i fins divendres a l'escenari de la sala gran del Kursaal un total de 901 alumnes de secundària de catorze centres educatius de la Catalunya Central. En aquest projecte, l'alumnat viatjarà a través de l'evolució del gènere operístic amb l'espectacle De l'òpera al musical, que dirigeix David Pintó, amb dramatúrgia i lletres del mateix David Pintó i Sílvia Sanfeliu, i arranjaments i direcció musical d'Óscar Peñarroya. Estaran acompanyats a l'escenari amb els solistes Mar Maestu i Jordi Vidal, set músics en directe i un petit cor d'escena.

Impulsat des del Servei Educatiu del Teatre Kursaal de Manresa, el Fem Òpera! té com a objectiu principal la participació de l'alumnat en un espectacle d'òpera formant part del cor d'escena i acompanyats d'una orquestra en directe. De l'òpera al musical és un passeig musical per l'òpera i el teatre musical, passant per diferents estils (òpera, opereta, òpera folk, musical...) i veient com molts musicals s'han inspirat i basat en òperes. Per exemple, el musical Rent està basat en l'òpera La Bohème o Miss Saigon en l'òpera Madama Butterfly. Es tracta d'un espectacle en què no hi faltaran fragments de Turandot de Puccini o Nabucco de Verdi i en què els joves intèrprets descobriran alguns dels personatges més emblemàtics de la història de l'òpera com Carmen o Fígaro.

Les entrades per veure l'espectacle, que és obert al públic, es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet. El preu és de 8 euros, 5 euros per als menors de 30 anys. Les funcions començaran a les 7 de la tarda.