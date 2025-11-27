Groovin' CAT, una proposta que fusiona tradició i electrònica, arribarà dissabte a Manresa

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest dissabte, 29 de novembre, a les 6 de la tarda, el concert de Groovin' CAT, un trio pioner que combina música tradicional catalana amb electrònica d'avantguarda. La proposta, inclosa dins del Cicle d'Arrel, habilitarà un espai per ballar i comptarà també amb la participació de l'alumnat de 1r i 2n d'EMIC de l'Escola de Música L'Esclat de Manresa.
El projecte Groovin' CAT, amb seu a Manresa, està format per Sonia Antón (clarinet), Enric Mieza (sintetitzador analògic i baix elèctric) i Ramon Navarro (acordió diatònic). Inspirats pel grup francès Groove Factory, són els primers al país a incorporar la tècnica del glitch en la música de ball folk, creant petites anomalies sonores que generen un groove característic i una atmosfera moderna i energètica.
El repertori inclourà danses com la jota, la bolangera, el ballet de muntanya i sardanes, reinterpretades amb instruments tradicionals combinats amb sintetitzadors i recursos electrònics que aporten una sonoritat fresca i experimental.
Les entrades tenen un preu de 15 euros -12 euros per a majors de 65 anys, menors de 30 i Carnet Galliner- i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o al web del teatre.