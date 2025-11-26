Sant Fruitós estrena un Nadal més gran que mai amb setanta activitats

Sant Fruitós de Bages ja ho té tot a punt per viure un Nadal extraordinari. Del 5 de desembre al 6 de gener, el municipi desplegarà una programació amb prop de setanta activitats incloses en la campanya Viu el Nadal a Sant Fruitós, que enguany es consolida i creix tant en propostes com en participació. L'Ajuntament aposta per un Nadal ple d'activitat cultural, familiar i comunitària que arriba a tots els barris i urbanitzacions.
Llums, pista de gel i un Mercat de Nadal més ampli
El divendres 5 de desembre s'encendran oficialment les llums de Nadal amb un espectacle familiar des del campanar de l'església. Aquell mateix dia entrarà en funcionament una de les grans atraccions del programa: la pista de gel, l'única de la comarca.
El Mercat de Nadal tornarà a ocupar el Cobert de la Màquina de Batre i la plaça Onze de Setembre, ampliant el nombre de parades i sumant més activitats paral·leles. Es farà en tres caps de setmana: 6, 7, 8; 13, 14 i 20, 21 de desembre. El primer cap de setmana inclourà com a novetat una nòria instal·lada a la plaça Onze de Setembre.
Una programació familiar i festiva
El Nadal santfruitosenc inclourà actuacions musicals, tallers infantils, contacontes, i la tradicional visita del patge, del Pare Nadal i del Tió. Torna també el Bosc dels Desitjos, on tothom podrà deixar escrits els seus propòsits per al nou any.
Durant la primera setmana de desembre, el municipi es convertirà en un gran espai de descoberta amb tretze tions gegants repartits per places i carrers. El 14 de desembre s'estrenarà el Joc de Pistes del Caganer, una activitat lúdica per fer en família.
Arriba el primer Pessebre Vivent
Una de les grans novetats d'aquest 2025 és el primer Pessebre Vivent de Sant Fruitós de Bages, que es representarà el 27 de desembre a La Sagrera, convertida en un escenari de catorze escenes que recrearan moments de la tradició nadalenca.
Tradició, festa i Reis d'Orient
Els clàssics Pastorets de l'Elenc Teatral es podran veure els dies 26 i 28 de desembre. El 31 de desembre, petits i grans podran acomiadar l'any amb la festa de l'Home dels Nassos i un Cap d'Any Familiar per donar la benvinguda al 2026.
La programació culminarà la nit del 5 de gener amb una Cavalcada de Reis plena de màgia i sorpreses.
Informació i desplegament de la campanya
Totes aquestes activitats formen part de la campanya Viu el Nadal a Sant Fruitós, que enguany compta amb una imatge gràfica pròpia i el suport de la Diputació de Barcelona. Durant la primera setmana de desembre, totes les llars rebran el programa complet i la informació es podrà consultar també al web de l'Ajuntament.