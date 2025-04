MengemBages organitzarà una jornada per a famílies aquest divendres

L'equip de la cooperativa agroalimentària MengemBages vol donar a conèixer la seva proposta de menjadors escolars saludables a totes les famílies de la comarca. Per això, han decidit organitzar una jornada on explicaran quin és el procés que es segueix per aconseguir que el producte ecològic, del territori i de temporada arribi a les cuines escolars.

L'esdeveniment tindrà lloc aquest divendres 25 d'abril a la plaça de Puigmercadal de Manresa. A partir de les 5 de la tarda, i fins les 8 del vespre, la plaça s'omplirà amb paradetes de diferents projectes del món agroalimentari així com tallers i activitats infantils.

A la jornada també hi participarà el CAE, explicant l'aposta compartida amb MengemBages pel projecte #BonaVida, una proposta per portar l'alimentació saludable als menjadors escolars i també, de forma pedagògica, durant l'hora d'esbarjo del migdia.

A més, també participaran diferents projectes agroalimentaris i cooperatius de la ciutat, com L'Obradora que oferirà un tast de productes propis, Supercoop que organitzarà un joc interactiu per a infants o el projecte comunicatiu El Ganxo que tindrà un espai de mostra.