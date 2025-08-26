Oller del Mas celebrarà la verema amb experiències enoturístiques exclusives

El celler Oller del Mas de Manresa proposa aquest setembre viure la verema amb activitats úniques que combinen territori, vi i gastronomia. El moment més vibrant de l'any arribarà amb dues experiències exclusives que permeten gaudir de prop l'arribada del raïm i l'ambient especial d'aquesta època.
Sopars de Verema: 12 i 19 de setembre
Les nits de divendres 12 i 19 de setembre es viuran els Sopars de Verema, una experiència que arrencarà amb una visita especial coincidint amb l'entrada dels primers raïms al celler. Els participants podran conèixer de prop com es viu aquest moment intens i únic de l'any, i acabar la vetllada amb un sopar maridat al Castell d'Oller del Mas, on s'oferiran vins especialment seleccionats per a l'ocasió.
Verema Gastronòmica: 6, 13 i 20 de setembre
Els dissabtes 6, 13 i 20 de setembre tindrà lloc la Verema Gastronòmica, una proposta premium pensada per als amants de l'enoturisme i la bona taula. L'activitat inclou una visita exclusiva amb tast a la reserva familiar del celler i continua amb un menú degustació amb maridatge de vins al restaurant Bages964, el projecte gastronòmic d'alta cuina d'Oller del Mas.
Una experiència completa en plena natura
Amb aquestes propostes, Oller del Mas reafirma el seu compromís amb el territori i amb la creació d'experiències enoturístiques d'alt nivell. La combinació de vins, gastronomia i entorn natural converteix la verema en una ocasió única per gaudir del Bages en el seu moment més especial.