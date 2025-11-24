Un dissabte compromès per plantar cara al consum del Black Friday a Manresa

Manresa celebrarà aquest dissabte 29 de novembre, de 10 del matí a 2 del migdia, una Restart Party al Mercat Puigmercadal, una proposta que vol contrarestar el consum massiu del Black Friday fomentant la reparació i la reutilització. Sota el lema Un Divendres Negre pel planeta, un Dissabte Compromès, l'activitat aposta per alternatives sostenibles i accessibles per a tota la ciutadania.
Una alternativa responsable al consum del Black Friday
En un dels caps de setmana de més consum de l'any, la Restart Party planteja un canvi de mirada: abans de comprar, val la pena intentar reparar. Durant tot el matí, persones voluntàries amb coneixements tècnics ajudaran els participants a diagnosticar i arreglar els seus aparells electrònics espatllats, ja siguin petits electrodomèstics, dispositius digitals o objectes quotidians.
L'objectiu no és només prolongar la vida dels productes, sinó també compartir habilitats, empoderar la ciutadania i reduir la generació de residus, un dels principals reptes ambientals associats al model de consum actual.
Novetat: espai de reparació de roba
Enguany, la proposta incorpora una novetat destacada: un espai específic per reparar roba. Amb una màquina de cosir i la col·laboració de voluntàries especialitzades, els assistents podran sargir, cosir i arreglar peces que probablement acabarien a les escombraries o serien substituïdes per noves compres durant el Black Friday.
Aquest espai pretén visibilitzar el gran impacte ambiental de la indústria tèxtil i promoure solucions senzilles i accessibles per reduir-lo.
Una activitat gratuïta, oberta i amb valors ambientals
La Restart Party és una activitat totalment gratuïta i oberta a tothom, pensada perquè qualsevol persona -amb o sense coneixements tècnics- pugui prendre part en un acte col·lectiu de consciència ambiental.
L'organització recorda que reparar és un acte de cura cap al planeta i una forma pràctica de qüestionar el consum accelerat. La proposta vol convertir aquest dissabte en una jornada de reflexió, aprenentatge i compromís, oferint alternatives reals al model de compra impulsiva associat al Black Friday.