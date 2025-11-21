21 de novembre de 2025

Lluís Soler i Bernat Quintana interpretaran «Impossible» a Sant Fruitós

La funció serà aquest dissabte al Teatre Casal Cultural

Publicat el 21 de novembre de 2025 a les 18:44
Actualitzat el 21 de novembre de 2025 a les 18:46

L'obra teatral Impossible interpretada per Lluís Soler i el santfruitosenc Bernat Quintana arribarà dissabte al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages.

Impossible és una adaptació teatral del text d'Erri De Luca, que proposa un intens duel dialèctic entre dos personatges separats per una generació, però units per una mateixa pregunta: què és la veritat? En una cabana als Alps, un jutge jove (Bernat Quintana) interroga un veterà revolucionari (Lluís Soler), sospitós d'un possible crim. Sense proves concloents, el jutge intenta reconstruir un relat que es mou entre la memòria, la sospita i la culpa, mentre l'acusat defensa la seva innocència amb serenitat i lucidesa.

Aquesta producció ha rebut elogis per la interpretació de Soler i Quintana, que encarnen amb intensitat i matisos el xoc entre dues maneres d'entendre el món: la d'un home que ha viscut la lluita i la repressió, i la d'un jove que busca justícia des d'un sistema fred i racional.

La funció serà el dissabte 22 de novembre a les 8 del vespre al Teatre Casal Cultural. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada per 12 euros i a taquilla per 15 euros, a través de Codetickets.

