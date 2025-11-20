Joves del Kursaal conduiran la gala dels Premis Lacetània 2025 al Conservatori

La gala de lliurament dels Premis Lacetània de les Arts i la Cultura 2025 se celebrarà aquest divendres, 21 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre al Teatre Conservatori de Manresa, en un acte que enguany tindrà un marcat protagonisme juvenil. La presentació anirà a càrrec d'alumnes dels tallers de teatre del Kursaal -nois i noies joves- que, a més de conduir la gala, recitaran diversos poemes vinculats a les temàtiques dels premis i incorporaran píndoles d'humor durant l'acte.
L'entrada és gratuïta, però cal reservar seient a través del web del Kursaal.
Una edició amb novetats i 13 guardons
Els Premis Lacetània arriben enguany a la setena edició amb una novetat destacada: la incorporació de la Beca de Recerca Museu del Barroc de Catalunya, dotada amb 3.000 euros. En total, la convocatòria inclou tretze guardons que sumen una dotació global de 9.000 euros.
Els premis d'aquest 2025 són:
- Beca de Recerca Museu del Barroc de Catalunya
- Premi Berenguer de Montagut
- Premi a la Cultura Popular i Tradicional
- Premi El Galliner de textos teatrals
- Premi Empremta
- Premi Josep Maria Aloy de Narrativa Jove
- Premi Litel de Música
- Premi Magí Canyelles per a estudis sobre la Catalunya Central
- Premi Maria Matilde Almendros al teatre amateur
- Premi Plácido a la producció cinematogràfica
- Premi a la Projecció Artística (modalitat Escultura)
- Premi Regió7 de Comunicació
- Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves
Una àmplia xarxa d'entitats convocants
Els premis són coordinats per Òmnium Bages-Moianès i compten amb la participació d'una extensa xarxa d'agents culturals del territori. Són convocats per l'Ajuntament de Manresa, els Amics de la Seu, el Centre d'Estudis del Bages, el Cercle Artístic de Manresa, Cineclub Manresa, el Consell Comarcal del Bages, El Galliner, Litel.cat, Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires i Museu de Manresa – Museu del Barroc de Catalunya, Òmnium Bages-Moianès, Ràdio Manresa i Regió7.
A més, l'organització compta amb la col·laboració de Cots i Claret, la Fundació Universitària del Bages - UManresa, Parcir Edicions Selectes i Zenobita Edicions.