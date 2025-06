El Bages rep nous compromisos en mobilitat, habitatge i serveis amb el nou acord de crèdit del Govern

L'acord assolit entre el Govern de la Generalitat i el grup parlamentari dels Comuns per aprovar el tercer suplement de crèdit, valorat en 400 milions d'euros, comportarà diverses actuacions amb incidència directa a Manresa i al conjunt de la comarca del Bages. El pacte es portarà aquesta setmana al Parlament i inclou mesures en mobilitat sostenible, educació, habitatge i serveis per a la dependència.

Tren Tram i Eix Ferroviari Transversal

En matèria de mobilitat, el document recull la licitació del projecte executiu del Tren Tram entre Manresa i Santpedor durant el 2025, un dels compromisos destacats del pacte. A més, el projecte contempla la futura extensió del servei fins a Sallent i Súria, i s'inclou el desenvolupament dins del Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya. Paral·lelament, també es preveu l'estudi de viabilitat de l'Eix Transversal Ferroviari entre Lleida i Girona, amb aturada a Manresa, per reforçar la connectivitat ferroviària del centre del país.

Pla per a l'emergència habitacional

Pel que fa a l'habitatge, l'acord inclou un pla de xoc per fer front a l'emergència habitacional que preveu la compra d'habitatges per tanteig i retracte i la rehabilitació d'immobles per tal de reduir la llista d'espera de 2.500 famílies a tot Catalunya. Aquesta mesura es considera especialment rellevant per a ciutats com Manresa, on la pressió habitacional ha anat en augment.

Ampliar les places residencials

També s'ha previst una inversió per ampliar les places residencials destinades a persones grans i amb dependència. L'acord contempla la creació de 3.500 noves places a tot Catalunya, amb una inversió de fins a 200 milions d'euros, cosa que podria beneficiar la comarca del Bages, que pateix dèficits en aquest àmbit.

Més mestres i més professionals a les escoles

En educació, l'acord preveu incorporar 209 docents i 352 professionals d'atenció educativa per al curs 2025-2026, en el marc d'una estratègia per millorar les competències en llengua catalana, matemàtiques i anglès, i avançar cap a una educació més inclusiva. També es preveu recuperar progressivament el servei de menjador escolar a tots els centres considerats de màxima i alta complexitat, fet que pot beneficiar diversos centres educatius de Manresa i del Bages.

Segons els promotors del pacte, aquestes mesures haurien de contribuir a reequilibrar el territori i a donar resposta a reptes estructurals en mobilitat, educació, habitatge i envelliment poblacional a les comarques centrals.