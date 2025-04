L'alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs, renuncia per motius professionals

L'alcalde del Pont de Vilomara i Rocafort, Enric Campàs, ha anunciat aquest dimecres la seva renúncia al càrrec i a l'acta de regidor per motius professionals. La seva decisió, que ell mateix ha qualificat com a "difícil i molt meditada", respon a nous reptes professionals que són incompatibles amb la dedicació que exigeix el càrrec d'alcalde.

Campàs, que ha servit al municipi durant 14 anys -primer com a regidor de l'equip de govern i, des de l'any 2019, com a alcalde-, ha manifestat sentir-se "satisfet i orgullós" de la feina feta. "He intentat dur a terme la meva tasca amb humilitat i sentit comú i sempre amb un objectiu molt clar: servir el millor possible i retornar la confiança que els vilomarencs i vilomarenques ens han brindat sempre", ha expressat.

En el seu comiat, ha volgut dedicar paraules plenes d'agraïment al personal de l'Ajuntament, a qui ha qualificat de peça clau pel seu compromís i professionalitat, i també a totes les entitats, associacions i grups locals, així com a totes les persones que, de manera individual o col·lectiva, treballen per enriquir la vida social, cultural i comunitària del poble. Campàs ha volgut agrair molt especialment als veïns del municipi la confiança dipositada, tant en ell com en els seus equips, al llarg d'aquests anys, afirmant que "la seva confiança, el seu suport, les seves aportacions i el seu compromís amb el poble han estat una font constant de motivació i aprenentatge".

Ha volgut reconèixer igualment el suport rebut del seu partit, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), i molt especialment ha agraït la confiança i l'acompanyament de l'agrupació local, de les persones que han format part de les candidatures que ha encapçalat i, també, la tasca de tots els regidors i regidores dels equips de govern amb qui ha treballat al llarg d'aquests anys, posant en valor la seva dedicació i compromís, la seva capacitat de treball i la seva estima pel municipi, fent especial èmfasi al seu antecessor en el càrrec, Cecilio Rodríguez, i a l'actual primera Tinent d'Alcalde, Lidia Delgado, per la seva confiança, el seu acompanyament i el seu mestratge.

Amb emoció, Campàs ha volgut fer un agraïment sentit a la seva família i amics, destacant que "han estat un pilar imprescindible tant en els bons moments com, sobretot, en els més exigents".

La seva renúncia es formalitzarà en una sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament que es celebrarà el proper dimarts, 6 de maig, a les 7 de la tarda. El mateix dia també es durà a terme l'elecció de la persona que ostentarà la màxima responsabilitat del consistori. En aquest sentit, seguint amb el procediment establert als estatuts del PSC, l'agrupació socialista del municipi va escollir, en assemblea, a l'actual primera tinent d'alcalde, Lidia Delgado, per assumir l'alcaldia, fet que la convertirà en la primera alcaldessa del municipi.

"Marxo amb el cor ple, satisfet de la feina feta, honorat per haver ostentat aquesta responsabilitat, amb la convicció d'haver servit al nostre municipi de la millor manera que he sabut i amb la tranquil·litat de deixar l'Ajuntament en les millors mans possibles" ha destacat l'alcalde, remarcant que "tot i deixar la meva responsabilitat institucional, continuaré vinculat al poble i seguiré contribuint, com sempre, en tot allò que pugui al seu progrés i millora, perquè el compromís amb el poble no s'acaba amb un càrrec, sinó que forma part de qui som".