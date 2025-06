Lluís Llach demana que Felip VI no passegi «amb normalitat» per Montserrat

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha denunciat aquest dilluns la presència del rei espanyol Felip VI al monestir de Montserrat amb motiu dels actes commemoratius del Mil·lenari de l'abadia. Llach ha fet una crida a evitar que el monarca "es passegi amb normalitat per Montserrat" i ha qualificat la seva presència com una "provocació" que desvirtua el simbolisme del recinte.

La protesta s'ha dut a terme al pàrquing del cremallera de Monistrol de Montserrat, punt d'accés habitual al monestir, on desenes de persones s'hi han concentrat responent a la convocatòria de l'ANC. Llach ha insistit que "si Espanya vol aquest rei, que se'l quedi", i ha tornat a posar sobre la taula la complicitat que, segons ell, Felip VI va tenir amb la repressió de l'Estat espanyol contra l'independentisme l'any 2017.

Crítiques a l'abat i defensa del simbolisme de Montserrat

Llach ha lamentat que l'Abadia hagi acceptat la visita institucional del rei i ha afirmat que "no entén" la decisió de l'abat, tot i recordar que la importància simbòlica de Montserrat per a Catalunya és intemporal i supera els "encerts o desencerts" dels qui l'administren actualment. "Montserrat no és propietat de ningú", ha dit, defensant-ne el valor espiritual i identitari més enllà dels actes oficials.

Durant la seva compareixença, Llach ha fet seves les paraules del membre del Secretariat Nacional de l'ANC, Josep Pinyol: "El deure de la nostra nació és tractar que Felip VI no es passegi amb normalitat per Montserrat". Per a l'Assemblea, la presència del monarca representa la consolidació d'un "sistema polític putrefacte" basat en "la catalanofòbia i la corrupció", i ha tornat a defensar l'abolició de la monarquia.

L'ANC denuncia l'herència franquista del rei

Llach ha estat especialment dur en qualificar Felip VI com a hereu directe del règim de Franco, i ha afirmat que el rei actual és una figura simbòlica de continuïtat amb el franquisme i la repressió estatal. Ha recordat el discurs del 3 d'octubre de 2017, quan el monarca va avalar l'ús de la força contra l'independentisme i va justificar l'aplicació de l'article 155 que va suspendre l'autonomia catalana.

"El que va fer aquell dia no se li perdona ni se li perdonarà", ha insistit Llach, que ha reiterat que Catalunya no vol cap monarquia, i menys "una que ha avalat la violència institucional".

Presència institucional i actes posteriors

Malgrat la protesta, l'acte institucional a Montserrat ha continuat amb l'assistència del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha acompanyat Felip VI i altres autoritats en els actes commemoratius del Mil·lenari.

Aquest dilluns a la tarda, els reis espanyols tenen previst visitar Badia del Vallès, amb motiu del 50è aniversari del municipi.

L'ANC manté la seva aposta per combatre la normalització de la monarquia a Catalunya i ha anunciat que continuarà organitzant accions de protesta sempre que es produeixin visites institucionals com la d'aquest dilluns.