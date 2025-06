Sant Fruitós de Bages: la calma després de la moció de censura

Després d'un darrer mandat marcat per la moció de censura que van impulsar -i guanyar- ERC, Junts i el PSC contra Joan Carles Batanés, als següents comicis Sant Fruitós de Bages es va expressar molt clarament i va donar-li una majoria absolutíssima a Gent fent Poble. La moció de censura havia tensionat molt Sant Fruitós. Entre els incondicionals del batlle i el propi Joan Carles Batanés es van cuidar prou de no rebaixar-la -amb, per exemple, pancartes de Batanés, el nostre alcalde és a tot el municipi- fins a la campanya electoral.

Fos perquè els veïns de Sant Fruitós van viure la jugada política com una "traïció" del "tripartit" -en paraules del propi Batanés- o fos perquè no els agrada el soroll i van escollir tenir un mandat tranquil, el poble va atorgar a la formació de l'exbatlle una majoria incontestable que, evidentment, s'ha traslladat a l'arena política municipal. A mesura que han anat passant els mesos, l'oposició ha rebaixat el to i actualment, a mig mandat, Sant Fruitós està irreconeixible, amb una calma que fa anys que no es vivia.

Dos anys en positiu

L'àmplia majoria de Gent fent Poble també han comportat que Joan Carles Batanés hagi relaxat les formes i durant aquests dos anys s'hagi notat en la quantitat de projectes que han tirat endavant. La rotonda de Santa Anna, el projecte de futur de Can Figueras o l'obertura del Casal d'Entitats són alguns dels planejaments que estan en marxa. També la implementació del nou servei de recollida de residus, o la compra de l'ermita de Sant Valentí. El projecte de construcció d'un segon pavelló també es troba entre els actius, així com la construcció dels nous accessos al camp de futbol.

L'obertura del nou local de promoció econòmica, o els pisos de lloguer assequible per a joves, en són d'altres. També cal destacar la incidència dels paquets turístics o l'establiment del Mercat de la Terra. En l'àmbit de la salut, cal destacar les gestions per tenir el nou CAP o les campanyes per al control de la plaga de coloms. Batanés també ha mantingut la seva acció política centrada en la seguretat, però l'element més curiós d'aquests dos anys ha estat la tria d'un nou escut municipal mitjançant un projecte participatiu.

Als barris cal destacar el nou accés a la zona esportiva i la rehabilitació del local de l'AVV de Torroella de Baix, la nova parada de bus i les noves zones d'aparcament a les Brucardes, o la reordenació viària a Pineda de Bages.

Apropament de Junts?

Durant aquest mig mandat s'ha fet evident l'apropament polític de Junts a Gent fent Poble, un apropament que podria tenir continuïtat de cara a les eleccions de 2027. Cal recordar que l'espai polític de Joan Carles Batanés va néixer, precisament, de l'entorn de l'antiga Convergència. El canvi en les regidories de Junts d'aquests darrers anys, poden fer preveure un acostament, tot i que ningú no ho ha confirmat verbalment.

Tot i que tampoc Joan Carles Batanés no ho ha anunciat, és molt previsible que es torni a presentar a les properes eleccions. ERC, amb l'exalcaldessa Àdria Mazcuñán com a portaveu, tampoc no ha avançat res de cara als propers comicis. Mazcuñán va ser qui va capitalitzar la moció de censura en el seu moment, i també va ser la que es va endur el principal càstig a les passades eleccions.