Súria: una majoria absoluta per desencallar temes que van quedat aturats en l'anterior mandat

El projecte aturat de la biblioteca a l'antic Califòrnia va ser, potser, el que va donar l'empenta política definitiva perquè Súria votés clarament per als socialistes el 2023. Després d'un mandat 2019-23 complicat, Albert Coberó renovava alcaldia, però en aquesta ocasió amb una majoria absoluta que no donava peu a la confusió.

Perquè el mandat anterior havia estat, com a mínim estrany. El PSC i el GIIS havien pactat un acord que els donava majoria absoluta, però als dos anys se separaven i els socialistes quedaven en minoria. Uns mesos després, les dues forces tornaven a pactar, però en aquesta ocasió, el grup independent havia perdut pel camí el seu cap de files, Pere Requena, que es mantenia a l'Ajuntament com a regidor no adscrit, però sense sumar al nou govern. Venia d'aquí: PSC i GIIS feien un govern ampli, però sense prou autoritat per impulsar projectes sols.

Dels que van quedar encallats per la falta de suports, els més destacat va ser el de la conversió de l'antic cinema Califòrnia en una biblioteca i espai cultural. Amb aquest panorama, Súria arribava a les eleccions de 2023. El poble va esvair dubtes i va donar un suport majúscul a Albert Coberó. Majoria absoluta, i llicència per fer i desfer.

Desencallar la biblioteca a l'antic Califòrnia

El PSC porta mig mandat tranquil, sense alteracions. A finals de setembre, l'equipament de l'antic Califòrnia serà una realitat. I el març o abril de 2026 es podrà inaugurar, amb acabats interiors i mobles. També el camp solar municipal al runam salí d'ICL es preveu que estigui aquest mateix estiu. Com la rehabilitació de Can Toni Bató, al Poble Vell, amb dos pisos socials i uns baixos a disposició del poble. En aquest mig mandat, Coberó també ha enllestit les dues façanes que quedaven del Castell i ha invertit, amb ventiladors, pèrgoles i canvi de finestres, en l'eficiència energètica de les escoles públiques.

No tot han estat alegries, però. La construcció del SAIAR s'ha aturat per qüestions urbanístiques. El gran projecte del PSC local, que havia d'evolucionar en paral·lel a la biblioteca de l'antic Califòrnia, podrà viure l'aprovació provisional aquest estiu, i el govern espera que a final del mandat pugui començar la seva construcció, amb tres o quatre anys de retard.

L'alcalde encara no ha decidit si continuarà

Albert Coberó comunicarà si vol continuar optant a l'alcaldia en els propers mesos. "Ara, encara no ho tinc decidit", assegura. Si es presenta, o qui es presenti, haurà de competir, o no, amb la republicana Marta Viladés, una de les aportes comarcals del partit, que tampoc no se sap si repetirà com a candidata. El panorama de cara al 2027 encara no està massa clar a la vila minera del Bages.