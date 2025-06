Socialistes del territori demanen mesures assequibles per dignificar les urbanitzacions

Aquest dimarts 3 de juny, un grup d'alcaldes i regidors del PSC s'ha reunit amb el secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana de la Generalitat, Víctor Puga, per continuar treballant en la recerca de solucions per a la regularització de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics de Catalunya. La trobada, que s'ha celebrat a la seu del Departament de Territori, ha comptat amb representació del Bages, on hi ha diversos sectors afectats per aquesta problemàtica. Del Bages, hi ha participat Montserrat Badia, regidora i cap de l'oposició a Castellbell i el Vilar.

Una reivindicació de llarga trajectòria

Els representants socialistes han traslladat a Puga la necessitat d'impulsar una normativa clara i justa que faciliti la realització de les obres d'urbanització pendents en aquests sectors, sovint amb dèficits estructurals acumulats des de fa dècades. La trobada dona continuïtat a les demandes que el col·lectiu va formalitzar el passat mes de desembre, amb propostes concretes per avançar cap a una regulació més efectiva i sostenible econòmicament per als ajuntaments i el veïnat.

Els representants locals han valorat molt positivament la predisposició de la Generalitat a escoltar aquestes aportacions i la sensibilitat expressada pel secretari de Territori envers una problemàtica que afecta milers de famílies arreu del país.

Condicions de vida dignes per al veïnat

Durant la reunió, s'ha posat sobre la taula la necessitat que les futures normes urbanístiques tinguin en compte les particularitats de cada cas i no traslladin tot el pes econòmic de les actuacions sobre el veïnat, especialment en contextos de dèficits acumulats o municipis amb escassa capacitat de maniobra financera. Els assistents han defensat que garantir uns serveis bàsics i condicions de vida dignes és una responsabilitat compartida entre administracions.

Un compromís mantingut amb el temps

Els càrrecs municipals han destacat que aquesta reivindicació no és nova i que s'hi ha treballat des de fa més de quinze anys, amb independència del color polític del Govern de la Generalitat. Segons han expressat, mantindran aquest compromís fins que s'aconsegueixin les condicions legals i tècniques necessàries per executar les obres d'urbanització que encara resten pendents.