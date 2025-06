El PSC obre oficina parlamentària per al Bages, el Berguedà i el Solsonès

El PSC del Bages, Berguedà i Solsonès ha anunciat aquest dilluns la creació de l'oficina parlamentària del partit a Manresa "per recollir les demandes i inquietuds dels agents del territori" i traslladar-les al Congrés espanyol o al Parlament de Catalunya, segons toqui, a través dels seus respectius grups parlamentaris en aquestes dues cambres. "És una funció que fem des de fa temps, però que ara volem obrir a tothom qui necessiti vertebrar alguna proposta", ha explicat el diputat del Parlament Cristòfol Gimeno, que ha estat acompanyat pel diputat del Congrés Ferran Verdejo durant la roda de premsa.

L'oficina parlamentària del PSC a Manresa està pensada, principalment, per a entitats, agents econòmics o empresarials, o socials del territori, que hauran d'escriure al correu del PSC al Bages, Berguedà i Solsonès, i a partir d'aquí el diputat o diputats a qui correspongui les competències, contactarà amb l'interessat per acordar una cita "que podrà ser a la seu del PSC de la carretera de Cardona a Manresa, o bé allà on calgui".

Els diputats fins i tot s'han mostrat predisposats a trobar-se amb càrrecs o grups municipals "que no siguin del PSC". "Els nostres regidors sempre han tingut manera de contactar-nos, però a vegades hi ha grups independents que no saben per on vehicular les seves demandes a les administracions superiors", ha raonat Gimeno.

Els dos únics diputats de les tres comarques

Ferran Verdejo i Cristòfol Gimeno són els únics diputats de les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès que hi ha a les dues càmeres legislatives. "En Ferran Verdejo és l'únic al Congrés des de l'inici de legislatura, i jo ara soc l'únic al Parlament després de les renúncies de Laura Vilagrà (ERC), primer, i David Saldoni (Junts), recentment", ha recordat Gimeno.