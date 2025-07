El passat dissabte, les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella van acollir una nova edició del Mulla't per l'Esclerosi Múltiple, una iniciativa solidària organitzada a tot el país per la Fundació Esclerosi Múltiple amb l'objectiu de sensibilitzar la població i recaptar fons per a la recerca sobre aquesta malaltia neurodegenerativa. La jornada va comptar amb la participació d'una vuitantena de persones, que van sumar-se a la causa a través d'una masterclass d'aiguagim a la piscina exterior.

La sessió, oberta a totes les persones abonades al recinte, va ser el moment central d'una proposta que combina activitat física, sensibilització i solidaritat. A més de l'activitat aquàtica, es va posar a disposició marxandatge solidari de la Fundació Esclerosi Múltiple. Els beneficis de la seva venda es destinaran íntegrament a projectes d'investigació i suport a les persones afectades. El material continuarà a la venda a la recepció de les Piscines Municipals mentre en quedin existències.

El Mulla't per l'Esclerosi Múltiple se celebra simultàniament en diferents localitats de Catalunya i compta cada any amb el suport d'entitats, administracions i ciutadania. La bona resposta obtinguda a Manresa posa en valor el compromís de la comunitat amb la salut i la solidaritat, i contribueix a mantenir viu el missatge de lluita col·lectiva davant malalties cròniques com l'esclerosi múltiple.