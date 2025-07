Doble salt a la glòria

El club Egiba de Manresa ha reblat el doblet de gimnàstica artística aquest dissabte després d'imposar-se a la final de la Lliga Iberdrola que s'ha disputat a Alcoi. El passat cap de setmana ja va guanyar el Campionat d'Espanya per equips i aquest ha aconseguit una fita inèdita: la doble corona.

L'actuació de les gimnastes de l'equip manresà ha estat mot destacada, amb una Laia Font que ha capitanejat l'expedició, una Lorena Medina totalment recuperada, una Tisha Volleman que ha dominat en les seves especialitat, una Ona Sánchez que s'ha reivindicat i unes Maria Comallonga i Mar Royo que han sumat els punts necessaris per fer possible el triomf. La classificació final de la Lliga ha estat encapçalada per l'Egiba, i el podi l'han completat dos equips catalans més: La Salle Gràcia i el CGE L'Hospitalet.

Les sis heroïnes de l`Egiba amb el títol

RFEG

Destacats resultats individuals

Tant regular ha estat l'actuació manresana que Laia Font ha ocupat la segona posició general individual i Lorena Medina, la tercera. Per aparells, a salt, Ona Sánchez ha destacat fent segona, Lorena Medina, tercera, i Laia Font, quarta. A paral·leles, Tisha Volleman ha aconseguit la millor puntuació de l'aparell, Laia Font ha estat segona i Lorena Medina, cinquena. A barra, Tisha Volleman ha estat segona i Maria Comallonga, sisena. Finalment, al terra, Lorena Medina ha estat segona, Laia Font, quarta i Ona Sánchez, cinquena.

Amb aquesta Lliga Iberdrola, l'Egiba completa una temporada impoluta a nivell estatal, amb les dues màximes competicions per equips i amb excel·lents registres individuals.