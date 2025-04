Dilluns tornaran a funcionar els nous contenidors després de resoldre's l'avaria informàtica

Aquest pròxim dilluns 28 d'abril caldrà tornar a utilitzar la targeta per obrir els nous contenidors en aquells barris que ja funcionen amb el nou model de recollida de residus. En els darrers dies, els nous contenidors han estat oberts a causa d'una incidència en el sistema informàtic que controla els tancaments, que l'empresa especialitzada que ho gestiona finalment ha pogut resoldre.

L'avaria, que es va produir el Divendres Sant, va provocar en un inici que part dels nous contenidors quedessin bloquejats, sense possibilitat que es poguessin obrir amb la targeta. Davant d'això, es va decidir deixar-los tots oberts fins a poder resoldre la incidència. Així mateix, es va fer un reforç de neteja el dissabte 19 d'abril per tal de retirar bosses que poguessin haver quedat a fora. Aquest dijous, quan l'empresa especialitzada estava treballant en la resolució del problema informàtic, alguns dels contenidors van tornar a quedar bloquejats. Aquesta nova incidència ja s'ha pogut resoldre i aquest divendres ja tornen a estar tots oberts. Serà la nit de diumenge a dilluns quan tornaran a funcionar les targetes.

El desplegament del nou model continua

Pel que fa al desplegament del nou model, en aquests moments s'està duent a terme la fase 9 al barri de Sant Pau i a les Escodines. A Sant Pau, es va fer una xerrada aquest passat dilluns i a les Escodines se'n faran tres aquesta propera setmana: dilluns 28 d'abril a les 7 de la tarda, dimecres 30 d'abril a 2/4 de 10 del matí i dilluns 5 de maig a les 5 de la tarda. Totes es duran a terme a la Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera, al carrer de les Saleses número 10.

Els veïns i veïnes de Sant Pau podran recollir el material (dues targetes per habitatge per obrir els contenidors, un cubell ventilat per l'orgànica, un magnètic, un desplegable informatiu i dos paquets de bosses compostables) a l'Associació de Veïns i Veïnes el dilluns 28 d'abril entre les 9 del matí i 2/4 de 8 del vespre. A partir del dimarts 29 i fins al dissabte 17 de maig, també podran anar al punt de repartiment que s'habilitarà al Casal de les Escodines, que obrirà de dilluns a divendres de 9 del matí a 2/4 de 8 del vespre i els dissabtes de 9 del matí a 2 del migdia.

Els nous contenidors quedaran agrupats per illes senceres amb totes les fraccions al mateix punt. Es començaran a instal·lar el 28 d'abril i durant els primers dies romandran oberts sense que faci falta la targeta per obrir-los. Es tancaran el 19 de maig, un cop s'hagi completat la campanya informativa. A partir d'aquesta data és important disposar de la targeta perquè serà imprescindible per poder obrir els contenidors d'orgànica, envasos i resta.

Per a qualsevol consulta sobre el nou model de recollida de residus es pot trucar per telèfon o enviar un WhatsApp al 613 248 447. També es pot enviar un correu electrònic a residus@ajmanresa.cat, visitar la web de la gestió de residus o anar presencialment a l'Oficina Municipal de Residus i Neteja, ubicada al carrer del Bruc 63-67 baixos. L'horari de dilluns a divendres és de vuit del matí a vuit del vespre, i els dissabtes de les nou del matí a les dues del migdia.