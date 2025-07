La Clínica Sant Josep crea una nova Unitat de Patologia Vascular per oferir diagnòstic i tractament integral

La Clínica Sant Josep de Manresa ha posat en marxa una nova Unitat de Patologia Vascular amb l'objectiu de millorar l'atenció especialitzada a persones amb malalties del sistema circulatori. Aquest nou servei neix per donar resposta a una demanda creixent derivada de l'augment de patologies cròniques d'origen arterial, venós o limfàtic, i vol garantir un abordatge personalitzat, multidisciplinari i altament tecnològic.

Les malalties vasculars són cada cop més freqüents, i en molts casos poden tenir conseqüències greus si no es detecten i es tracten a temps. Entre les principals afeccions que atén la nova unitat destaquen les varius o insuficiències venoses, la malaltia arterial perifèrica i altres trastorns associats a condicions com la diabetis, la hipertensió o el colesterol elevat -tres factors de risc clau per al desenvolupament de malalties cardiovasculars greus.

Un equip expert i tecnologia avançada

La nova Unitat de Patologia Vascular està integrada per un equip multidisciplinari format per especialistes en angiologia i cirurgia vascular: el Dr. Carlos Peñas Juárez, la Dra. Marina Hebberecht López i el Dr. Gabriel Castro Ríos. També en forma part el Dr. Antonio Soudo Ventura, metge internista expert en malalties cardiovasculars. Junts treballen amb una visió global i centrada en la persona, per tal de garantir una atenció integral des del diagnòstic fins al seguiment.

Un dels punts forts de la nova unitat és la incorporació de tecnologia de darrera generació per a la detecció precoç de problemes vasculars. El servei disposa d'un ecògraf Doppler d'alta resolució que permet estudiar les artèries i venes de les extremitats, l'aorta abdominal o els troncs supraaòrtics, tot des del mateix consultori mèdic.

Pel que fa al tractament, la unitat ofereix tècniques mínimament invasives com l'ablació per radiofreqüència via endovenosa, especialment indicada per al tractament de les varius. Aquesta tècnica suposa una alternativa menys agressiva a la cirurgia convencional, amb una recuperació més ràpida per al pacient. També s'ofereixen intervencions de cirurgia tradicional quan és necessari, així com procediments per al tractament d'afectacions arterials com bypass o implantació d'stents, i serveis específics d'accés vascular per a pacients que fan hemodiàlisi.

Accés fàcil i compromís amb la salut pública

Les persones interessades a accedir a la nova unitat poden demanar cita prèvia trucant al 93 874 42 98, enviant un correu a visites@clinicasantjosep.cat o a través de l'aplicació Espai Pacient. La incorporació d'aquest servei reforça l'aposta de la Clínica Sant Josep per oferir una assistència de qualitat tant en l'àmbit mutual com privat.

Cal destacar que la Clínica Sant Josep forma part de la Fundació Althaia i que els beneficis generats per l'activitat mutual i privada reverteixen directament en el sistema públic de salut. Això permet finançar millores assistencials i contribuir a una atenció sanitària més equitativa i eficient per a tota la població de la Catalunya Central.