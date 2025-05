El TSJC avala que la Generalitat rescindís la concessió de l'Eix Transversal per assumir-ne la gestió directa

El Tribunal Superior de Justícia (TSJC) ha avalat la rescissió del contracte que la Generalitat va fer a la concessionària de l'Eix Transversal (C-25) per assumir-ne la gestió directa. L'alt tribunal català ha tombat el recurs contenciós que va interposar el grup Cedinsa i conclou que la resolució anticipada del contracte es va ajustar a dret.

La Generalitat va recuperar la gestió de l'Eix Transversal el dia 1 de gener del 2023. Per fer-ho, va aprofitar una finestra d'oportunitat del contracte, que li permetia resoldre la concessió de manera anticipada, i va abonar 479 milions d'euros al grup Cedinsa. L'Eix Transversal, la carretera C-25, té una longitud de 153 quilòmetres i s'estén des de Cervera a Caldes de Malavella (la Selva).

L'Eix Transversal, que uneix Lleida amb Girona passant per la Catalunya Central, es va posar en servei l'any 1997. Una dècada més tard, el juny del 2007, la Generalitat va adjudicar-ne la concessió al grup d'infraestructures Cedinsa. El contracte, que es va modificar tres anys després, incloïa el desdoblament de la C-25 i l'explotació de la carretera fins al 2040.

La infraestructura es finançava mitjançant la fórmula del peatge a l'ombra; és a dir, que la Generalitat pagava a Cedinsa en funció dels vehicles que hi circulaven. El plec de clàusules del contracte, però, incloïa tres dates en què la Generalitat podia trencar-lo "unilateralment i sense justificació"; pagant, això sí, el que s'anomenava el "preu de reversió".

En concret, segons recollia el redactat, aquests terminis s'estenien "dins l'any natural en què es compleixin 10, 15 i 20 anys de la notificació a la concessionària de l'adjudicació del contracte". I això, traslladat sobre calendari, corresponia als anys 2017, 2022 i 2027.

La Generalitat va intentar posar fi a la concessió viària el 2017, però aleshores l'Executiu no va poder-la fer efectiva. Aprofitant la finestra d'oportunitat que recollia el contracte, el Govern sí que va tirar endavant la rescissió cinc anys més tard. Segons va definir-la el Departament d'Economia, va ser l'operació d'estalvi "amb més impacte" de l'última dècada.

Per fer efectiva la rescissió, la Generalitat va pagar més de 479 milions d'euros al grup Cedinsa (en concret, 479.347.956,19 euros). Tot i que inicialment Economia va assenyalar que es recorreria al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), l'operació va acabar-se finançant amb recursos propis de la Generalitat, procedents dels romanents de tresoreria.

La concessionària Cedinsa, des d'un principi, ja va recórrer contra la decisió als tribunals, tot i que d'entrada el TSJC va desestimar aplicar mesures cautelars. Ara, l'alt tribunal català ha resolt el recurs contenciós administratiu que era el focus del litigi, perquè se centrava en la resolució del Govern -dictada el 9 de novembre del 2022- que va resoldre el contracte de l'Eix Transversal "de manera anticipada i unilateral".

Avala la rescissió

La sentència, dictada per la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós-Administratiu del TSJC, tomba el recurs interposat per Cedinsa, i en conseqüència, conclou que la rescissió del contracte que va dur a terme la Generalitat s'ajusta a dret.

D'entrada, el TSJC analitza la clàusula del contracte que fixava els terminis en què la Generalitat podia fer efectiva la rescissió (en concret, la número 16). Aquí hi havia controvèrsia, perquè Cedinsa sostenia que el Govern havia anat tard a l'hora de trencar el contracte (ja que considerava que, com que s'havia signat a l'estiu del 2007, la resolució es trobava fora de termini).

L'alt tribunal, però, subratlla que la Generalitat podia fer efectiva la rescissió "dins l'any natural" en què es complien 15 anys de la signatura; és a dir, al llarg del 2022. A més, la sentència del TSJC també es fa ressò que, quan el 2010 es va modificar el contracte de l'Eix Transversal, Cedinsa "va acceptar" aquesta precisió del redactat "sense objeccions".

"Justificada i d'interès públic"

Entrant més a fons en el litigi, el TSJC també conclou que la decisió de la Generalitat de rescindir el contracte està "justificada" i que obeeix a motius "d'interès públic". Aquí, tot i que el contracte no hi obligués, perquè permetia al Govern trencar la concessió "sense necessitat d'especial justificació", la sentència subratlla que la Generalitat va curar-se en salut. I que va tirar endavant l'extinció basant-se en diferents informes que ho avalaven (entre d'altres, de la Secretaria de Territori i Mobilitat o de la Comissió Jurídica Assessora).

A més, el TSJC recull que, a l'hora de rescindir la concessió de l'Eix Transversal, "l'interès públic" de la decisió estava "suficientment justificada" arran de "l'estalvi pressupostari i financer que s'aconseguia aprovant la resolució unilateral i eliminant el conegut com a peatge a l'ombra (que era una despesa per a l'Administració en cas que la concessió s'acabés el 2040)". Per últim, l'alt tribunal català també considera que els 479 milions d'euros que es van abonar a Cedinsa era la quantitat que corresponia pagar-li al grup per rescindir el contracte.

Per aquests motius, l'alt tribunal català desestima el recurs contenciós-administratiu interposat pel grup d'infraestructures Cedinsa i avala que la Generalitat rescindís la concessió de l'Eix Transversal. La sentència, que no imposa costes, no és ferma i s'hi pot interposar recurs de cassació davant la mateixa sala del TSJC en un termini de 30 dies.