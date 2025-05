Èxit dels tallers «En la pell del discriminat» al Bages per combatre el microracisme

El Consell Comarcal del Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha impulsat diverses sessions del taller En la pell del discriminat, una activitat per sensibilitzar la ciutadania sobre les situacions de microracisme i fomentar la consciència social adreçat a persones a partir de 12 anys i que s'ha desenvolupat en diversos municipis de la comarca entre febrer i abril de 2025. Al llarg de les diferents sessions que s'han fet hi han participat més de 200 persones i des del Consell Comarcal es valora "molt positivament l'èxit de participació en aquests tallers". Els encarregats de dinamitzar el taller han estat els humoristes Moha Amazian i Xevi Font i han destacat "un públic heterogeni, de diferents edats, que han generat molta participació i un debat molt enriquidor".

Amb una metodologia vivencial basada en el role-playing i dinàmiques de grup, l'activitat ha aconseguit crear espais de reflexió oberts i intergeneracionals. Els municipis de Súria, Sallent, Navàs, Castellbell i el Vilar, Balsareny, Cardona o Navarcles han destacat per la participació diversa entre varis col·lectius, com joventut, gent gran, i ciutadania en general. Mentre que centres educatius com l'Escola Montserrat o l'Institut Guillem Catà han integrat el taller en la formació dels seus alumnes, dels graus superiors d'Integració Social i Animació Sociocultural i Turística.

La Consellera Comarcal de Serveis Socials d'Atenció Especialitzada, Lluïsa Tulleuda, ha assegurat que "no és fàcil reconèixer situacions de microracisme tan incorporades al nostre dia a dia i que passen desapercebudes i reconèixer-les ens permet prevenir-les, evitar conflictes i potenciar la cohesió social". També ha afirmat que "el teatre és una eina educativa molt potent, la proximitat dels actors afavoreix la interacció i connexió emocional amb i entre el públic i permet detectar i reflexionar sobre aquestes situacions". Finalment la Consellera ha "agraït" a la Diputació de Barcelona, als ajuntaments i al públic assistent "la seva col·laboració" i ha destacat la importància de seguir duent a terme iniciatives d'aquest tipus.