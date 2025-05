L'Ajuntament de Manresa impulsa una campanya per divulgar el Comerç Just durant el mes de maig

Amb motiu del Dia Mundial del Comerç Just, que se celebra el 10 de maig, l'Ajuntament de Manresa ha programat activitats al llarg de tot el mes per visibilitzar el Comerç Just i la seva contribució en la reducció de la pobresa, l'explotació i treballar per a reduir els impactes de l'emergència climàtica, especialment al Sud Global. Amb el lema Jo trio!, durant tot el mes de maig s'organitzaran xerrades, exposicions fotogràfiques, espectacles, racons de lectura i tallers amb temàtiques al voltant del comerç just i el consum conscient obertes i destinades a tot tipus de públics i edats en diferents espais de la ciutat.

Les accions enfocades als més petits comencen a les biblioteques on es crearan racons de lectura amb llibres i publicacions sobre comerç just facilitats per LaCoordi, la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques, i per la regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa. En aquests espais també s'hi podran trobar punts de llibre i jocs de taula i es podrà participar en un concurs de dibuix, en el qual el premi serà una panera amb diversos productes de comerç just i llibres. Aquests racons i activitats es duran a terme durant tot el mes a les biblioteques veïnals i a les biblioteques de l'Ateneu Les Bases i del Casino.

Enguany, els nens i les nenes més petites, d'entre 4 i 10 anys, podran gaudir del conte Haki, la papallona màgica amb Laura Pérez Lara (21 de maig a les 6 de la tarda a la Biblioteca Les Bases) i Amb gust de cafè amb Carles Cuberes Martínez (22 de maig a les 6 de la tarda a la Biblioteca del Casino).

Aquest dimarts, 6 de maig, a la Biblioteca del Casino s'inaugura l'exposició fotogràfica Objectiu: La Pau, a càrrec d'Alexa Rochi i Federico Ríos, que presenta una sèrie de imatges que capturen moments crucials de la història recent de Colòmbia. L'exposició, que es podrà visitar fins al 24 de maig, forma part del Festival Incert, una mostra internacional de creació artística on els processos són una oportunitat per al diàleg. Aquesta primera edició del festival transita per propostes interdisciplinàries de Colòmbia, el Kurdistan i Palestina.

A través d'aquest conjunt d'obres, els autors busquen aportar a la memòria col·lectiva del país, oferint una mirada profunda sobre les seves experiències més traumàtiques i transformadores. L'exposició té com a teló de fons la signatura de l'Acord de Pau amb les FARC-EP, el desistiment d'armes que ha marcat un abans i un després, la reincorporació econòmica, política i social de miler de signants de pau i les iniciatives productives que han permès als i les excombatents treballar en conjunt amb les comunitats per construir la pau des dels territoris. El 6 de maig a les 7 de la tarda serà possible compartir el col·loqui Construcció de pau des del moviment social a Colòmbia.

En aquest acte, hi participarà Yésica Méndez Alvarado, lideressa i defensora de drets humans de l'Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), que compartirà experiències de resistència i organització comunitària per la defensa del territori i la construcció de pau en un context marcat per la violència i el conflicte armat i s'abordaran els principals reptes en la implementació dels Acords de Pau a Colòmbia.

El divendres 9 de maig, al Supercoop, es realitzarà la xerrada-tast a càrrec de Rosa Lleyda Tyers d'Alternativa 3 que durà com a títol Descobreix el cafè de comerç just: aprèn a tastar, preparar i diferenciar un bon cafè. La xerrada serà una experiència sensorial per conèixer varietats, mètodes de preparació i parlarem del seu impacte social i ambiental segons el tipus de producció i com el comerç just contribueix a un futur més sostenible i ètic.

El 24 de maig a 2/4 de 6 de la tarda, a l'auditori de la Plana de l'Om, es podrà veure l'obra de teatre Simplicitats. Dirigida a infants de més de 3 anys, els permetrà descobrir com una simple capsa de cartó, un tros de plàstic o un pal poden ser les joguines més divertides. Les dues protagonistes les faran servir per convidar el públic a entrar en el seu món imaginari en el qual és possible jugar amb qualsevol element, oblidar-se del pas del temps i tornar a l'essència del joc, sense edat ni preu.

Comerç Just a la Festa del Riu

El Comerç Just tindrà enguany també presència a la Festa del Riu, que se celebrarà el 17 de maig a Manresa. Durant tot el dia al parc Josep Vidal, hi haurà, espectacles com el de Hohihu, per a sensibilitzar sobre la necessitat d'apostar per la cultura de pau, una mostra d'entitats i projectes de Justícia Global i jocs i tasts de productes de Comerç Just a la haima de la Casa Flors Sirera i Manresa Ciutat pel Comerç Just.