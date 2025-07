Manresa celebrarà aquest dissabte, 5 de juliol, la seva primera Festa de l'Orgull LGTBI+ organitzada per l'Ajuntament. L'esdeveniment tindrà lloc al Pati del Casino a partir de les 7 de la tarda, i el moment culminant arribarà amb el concert del grup Fades, a 2/4 d'11 de la nit. L'activitat inclourà sessions de DJ, conducció a càrrec de drags, i un Punt Lila amb serveis d'informació i acompanyament.

Música, reivindicació i visibilitat al Pati del Casino

La celebració començarà a les 7 de la tarda al Pati del Casino, amb una programació artística dissenyada per la sala El Sielu. Les drags KarlaShow i KristalKarma conduiran l'acte, que també comptarà amb les sessions musicals de les DJ DianaBzn i Tarada, en un ambient obert i festiu.

A 2/4 d'11 de la nit, el grup mallorquí Fades oferirà un dels moments més esperats de la jornada. La formació, integrada per Vicenç Calafell, Ferran Pi i Àngel Exojo, destaca per la seva aposta per un pop queer en català, amb una proposta musical fresca i reivindicativa centrada en la visibilitat LGTBI+ i la defensa dels drets del col·lectiu.

Un Punt Lila i una festa que continua

Durant tota la celebració, el Pati del Casino disposarà d'un Punt Lila, gestionat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI. Aquest espai oferirà informació, acompanyament i recursos per fer front a situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica, així com orientació sobre sexualitat i drets del col·lectiu.

La festa no acabarà al Casino: a partir de la 1 de la matinada, la sala El Sielu acollirà l'AfterPrideParty, que s'allargarà fins a les 6 del matí amb més música i ambient de celebració.

Cloenda d'un mes de reivindicació

L'acte de dissabte posa punt final a un mes de juny carregat d'activitats organitzades per l'Ajuntament de Manresa amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+. Al llarg del mes, la ciutat ha acollit tallers, xerrades i accions de sensibilització en diversos espais, amb l'objectiu de reivindicar la diversitat, la igualtat i els drets de totes les persones, independentment de la seva orientació sexual o identitat de gènere.