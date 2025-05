La calamarsa deixa blancs alguns punts del Bages

Sant Fruitós de Bages i Navarcles han quedat blancs aquest dilluns per la forta calamarsada que hi ha caigut, que ha deixat els carrers com si hagués nevat amb gruix de pedra acumulada. La tempesta que ha escombrat la part nord i central de Catalunya ha deixat precipitacions importants al Bages i el Moianès.

Mentre que a Manresa ha plogut 12,4 l/m2 i a Cardona, 14,4 l/m2; a Balsareny només han estat 4,6 l/m2; a Monistrol de Montserrat, 9,6 l/m2; a Moià, 7,4 l/m2; a Artés ha plogut 8,3 l/m2; a Castellnou de Bages, 5,9 l/m2; o a Sant Salvador de Guardiola, 4 l/m2.