La Balconada estrena escenari cobert per potenciar les activitats del barri

Les obres per a la construcció de la nova coberta de l'escenari situat a la pista poliesportiva de la Balconada de Manresa ja entren en la seva recta final. Aquesta actuació permetrà dotar el barri d'un espai millor condicionat per acollir activitats culturals i festives a l'aire lliure durant tot l'any, complint així amb una demanda llargament expressada per l'Associació de Veïns.

Visita institucional per veure l'evolució

Aquesta setmana, la regidora de Via Pública de l'Ajuntament de Manresa, Mariana Romero, i el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, han visitat l'estat dels treballs juntament amb el president de l'Associació de Veïns de la Balconada, Juan Carlos Colchero, i el vocal Juanjo Pires. La trobada ha servit per constatar sobre el terreny l'avanç de les obres i posar en valor la col·laboració entre administració i veïnat.

Detalls tècnics de l'obra

L'actuació ha consistit en la construcció d'un mur de formigó de 35 centímetres d'amplada i 140 centímetres d'alçada, que fa de base per a una estructura d'acer laminat formada per platines, pilars i bigues. A sobre s'hi ha instal·lat una coberta de xapa grecada d'acer galvanitzat que protegeix l'escenari de les inclemències del temps i millora les condicions per al seu ús.

Amb una superfície total de 82 metres quadrats, el projecte ha suposat una inversió de 47.688,97 euros, amb l'IVA inclòs, assumits per l'Ajuntament de Manresa.

Un pas més per a la vida comunitària

La nova coberta és un pas important per facilitar les activitats organitzades al barri, des de concerts i festivals fins a actes populars o iniciatives de les entitats. Amb aquest nou equipament, la Balconada guanya un espai més versàtil i acollidor, que ha de reforçar la cohesió veïnal i el dinamisme de la vida associativa.