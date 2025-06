La música uneix Manresa i Grècia en un projecte educatiu per la inclusió i la memòria històrica

En el marc del projecte Erasmus+ MusInc (Music as Inclusion), l'Institut Guillem Catà de Manresa ha portat a terme una estada a Grècia amb l'objectiu de posar en valor la música com a eina d'inclusió, memòria i democràcia. Hi han participat dos professors i nou alumnes del centre manresà, que s'han desplaçat a la ciutat grega de Kavala per compartir experiències amb l'alumnat del Tercer Gimnàs de la localitat.

La música com a llenguatge comú i de memòria col·lectiva

El projecte s'ha centrat en l'anàlisi i comparació de dues peces musicals emblemàtiques: L'Estaca de Lluís Llach i To Gelastó Paidí de Mikis Theodorakis, dues cançons estretament vinculades a la resistència contra els règims dictatorials del franquisme i la dictadura dels coronels, respectivament. A través de la traducció i el treball conjunt sobre les lletres, l'alumnat ha reflexionat sobre els valors democràtics, la llibertat i la lluita pels drets humans.

A banda de la música, el projecte també ha permès aprofundir en la figura de la dona republicana i antifeixista en aquests contextos històrics, tot creant continguts audiovisuals i materials que s'incorporaran a una web musical col·laborativa.

Una experiència transformadora i intercultural

Aquesta iniciativa ha contribuït no només a reforçar valors inclusius, sinó també a desenvolupar les competències en llengua anglesa i habilitats digitals dels participants, que són dos dels eixos fonamentals del projecte MusInc.

Durant l'estada, l'alumnat del Guillem Catà ha visitat espais de gran rellevància històrica i patrimonial com les ciutats de Kavala i Salònica, així com els jaciments arqueològics de Lídia i Filipos, declarats patrimoni de la humanitat per la UNESCO.

Futurs vincles educatius europeus

La valoració de l'experiència ha estat molt positiva per part tant de l'alumnat com del professorat. El projecte ha servit per enfortir la relació entre els dos centres educatius i ha obert la porta a futures col·laboracions dins el programa Erasmus+, amb la música com a eix transversal per promoure una educació inclusiva, intercultural i basada en els valors democràtics.