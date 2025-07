Endesa modernitza la xarxa elèctrica de Sant Feliu Sasserra

Endesa ha completat una actuació estratègica per renovar la xarxa de mitjana tensió a Sant Feliu Sasserra. L'obra, que s'ha dut a terme en terrenys de difícil accés, ha comportat la substitució de suports de fusta, la instal·lació de cablejat de més capacitat i nous seccionadors per reforçar la seguretat, la fiabilitat i la qualitat del servei elèctric al municipi. Aquesta millora forma part del pla de renovació de la infraestructura rural impulsat per la seva filial e-distribución.

Renovació estructural per a una xarxa més robusta

Endesa ha finalitzat recentment una intervenció clau a la xarxa elèctrica de mitjana tensió de Sant Feliu Sasserra, amb l'objectiu de garantir un servei més segur i fiable als veïns del municipi. L'actuació ha inclòs la substitució de 29 antics suports de fusta per nous elements més resistents i adaptats a les condicions actuals del territori, que ofereixen més estabilitat davant episodis meteorològics adversos.

En paral·lel, també s'ha renovat un tram de 1,3 quilòmetres de cablejat, incorporant conductors amb més capacitat de transport d'energia. Aquesta millora no només permet optimitzar l'eficiència del servei, sinó que també prepara la infraestructura per fer front a l'increment de la demanda energètica i als reptes de futur vinculats a la transició energètica.

Tecnologia i accessibilitat en entorns rurals

Una de les particularitats més destacades del projecte ha estat la seva execució en un entorn de difícil accés. La línia elèctrica renovada travessa una zona de complexa orografia, entre camps agrícoles i zones boscoses que s'estenen des de Font Forriola, passant pel Torrent de Traveria, fins a l'entorn del Mas El Crespí, a tocar d'Oristà.

Per aquest motiu, ha estat necessari recórrer a un helicòpter per a algunes fases dels treballs, atès que els mitjans terrestres no podien accedir a determinats punts. Aquesta operativa ha permès dur a terme la substitució i instal·lació dels suports i el cablejat amb eficiència i seguretat, malgrat les dificultats del terreny.

Més maniobrabilitat i menys afectació als usuaris

Una altra millora destacada ha estat la incorporació de dos seccionadors nous, elements que permeten dividir i controlar millor els trams de la línia elèctrica. Aquesta sectorització facilita tant les tasques de manteniment com la gestió d'incidències, ja que permet aïllar els trams afectats de manera més ràpida i precisa. Així, es redueix el nombre de clients afectats en cas de tall de subministrament i s'escurcen els temps de resposta.

La combinació d'aquests avenços tècnics reforça significativament la resiliència de la xarxa local i en millora la qualitat del servei, amb un impacte directe en el dia a dia dels usuaris.

Un projecte emmarcat en la modernització rural

Aquestes actuacions s'integren dins el pla de renovació de la infraestructura elèctrica rural que duu a terme E-distribución, la filial de xarxes d'Endesa. L'objectiu general és modernitzar progressivament la xarxa de distribució en entorns menys poblats, amb actuacions que permetin millorar-ne el rendiment, garantir la seguretat del subministrament i afavorir un creixement energètic més sostenible i eficient.