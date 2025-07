Els 8 refugis climàtics de Manresa per superar la calor

Després d'un hivern i una primavera plujosos i suaus, tant finals de maig com aquest mes de juny s'està caracteritzant per unes temperatures màximes que alguns dies han fregat o superat els 35ºC al Bages. L'Ajuntament de Manresa manté els mateixos set refugis climàtics que va posar a disposició de la ciutadania l'any passat i l'anterior, en set equipaments municipals repartits per la trama urbana.

Refugis climàtics de Manresa

Biblioteca del Casino

Matins: Dimarts i dijous de 10.30 a 14 h

Tardes: De dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h

Biblioteca de l'Ateneu Les Bases

Matins: Dilluns a divendres de 9 a 13.30 h

Tardes: dimarts i dijous 15.30 a 20.30 h

Casal de les Escodines

De dilluns a divendres

Matins: 9 a 14 h

Tardes: 16 a 20.30 h

*del 24 al 28 de juliol només de 9 a 14 h

Del 31 de juliol al 4 de setembre tancat

Centre Cívic Selves i Carner

De dilluns a divendres

Matins: 9 a 14 h

Del 24 de juliol al 4 de setembre tancat

Espai Jove Joan Amades

De dilluns a divendres 9 a 14 h

Del 7 al 28 d'agost tancat

Palau Firal

De dilluns a divendres 9.30 a 13 h

Ajuntament de Manresa - Oficines OAC i OAE

Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 15 de setembre):

De dilluns a divendres: 9 a 14 h

Oficina de Turisme

De l'1 abril al 15 de setembre

De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 19 h

Dilluns, diumenges i festius de 10 a 14 h