Sandra Monfort porta el seu folk electrònic al nou Punt Endesa de Manresa

La inauguració del nou Punt Endesa de Manresa, al carrer Serra de Busa 24, es va convertir aquest dissabte en un esdeveniment musical gràcies al concert de Sandra Monfort, una de les veus més destacades de la nova escena folk electrònica del País Valencià. L'actuació va servir com a prèvia al pas de l'artista pel Festival Cruïlla de Barcelona, amb el qual la companyia elèctrica col·labora de nou aquest 2025.

Nascuda a Pedreguer i coneguda inicialment com a membre del trio Marala, Monfort ha desenvolupat una trajectòria personal en què combina la tradició de la música popular valenciana amb les textures de l'electrònica més experimental. El públic manresà va poder gaudir d'un tastet d'aquest univers sonor, amb una actuació gratuïta que va tenir lloc dins del nou espai comercial de la companyia. El concert s'inclou en una sèrie d'iniciatives promocionals que Endesa impulsa per connectar amb la ciutadania a través de la cultura.

Una actuació intimista abans del Cruïlla

Sandra Monfort actuarà al Festival Cruïlla aquest dijous, dins el cartell del parc del Fòrum de Barcelona. En aquest escenari hi presentarà La Mona de Nit, el seu nou EP, una prolongació de l'univers creat al seu àlbum anterior. El treball inclou una mescla de pasdobles, batxates, boleros i sons electrònics, amb una posada en escena que busca impactar per la seva originalitat i força emocional.

La seva actuació a Manresa va servir com a avanç per als amants de la música que vulguin descobrir aquest estil singular. A més, els clients d'Endesa que visitin el nou Punt Endesa tenen l'opció d'obtenir un 15% de descompte en la compra d'entrades per al Cruïlla.