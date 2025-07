El Grup Sardanista Dintre el Bosc celebra 74 anys amb una festa plena de memòria, música i projectes de futur

El Grup Sardanista Dintre el Bosc va celebrar dissabte el seu 74è aniversari amb una jornada carregada de tradició, emoció i participació ciutadana. L'acte, que va tenir lloc al local social de l'entitat al carrer Na Bastardes de Manresa, va reunir una vuitantena de persones de totes les edats que van compartir un programa d'activitats pensat per mirar cap al futur sense oblidar el llegat cultural construït al llarg de més de set dècades.

La tarda va començar amb un taller de treball col·lectiu amb una trentena de participants, que van anar dels 12 als 80 anys. Repartits en quatre grups, van dur a terme una pluja d'idees de cara al 75è aniversari que se celebrarà del 8 de juliol de 2026 al 8 de juliol de 2027. Les propostes van quedar recollides en cartolines i post-its que ara formen part d'un mural de projectes futurs. Aquest exercici de participació intergeneracional va evidenciar la vitalitat de l'entitat i les ganes de seguir renovant la tradició.

Música coral, sopar col·lectiu i sardanes al carrer

Tot seguit, la coral de l'entitat, Dintre el Bosc Canta, va oferir un concert emotiu que va entusiasmar el públic. En paral·lel, els còctels de benvinguda van servir per fer més suportable la calor i per iniciar la celebració en un ambient distès. A la sortida del concert, es van continuar recollint idees per al 75è aniversari, en un procés obert i participatiu.

A l'hora de sopar, una vuitantena de persones es van reunir en un àpat col·lectiu al menjador del local, amb un menú especial per a l'ocasió i un primer pastís d'aniversari que va marcar el començament dels brindis. L'acte va continuar al carrer amb una ballada de sardanes protagonitzada per la cobla Berga Jove, que va omplir l'ambient de música i complicitat.

Entre les sardanes interpretades no hi van faltar moments festius com la sardana dels barrets, la sardana amb pilotes i la tradicional sardana de germanor, que va incloure una ofrena especial al grup sardanista Joan Lázaro i Costa. Les begudes refrescants com el mojito i el gintònic van acompanyar una vetllada marcada per la convivència, el ball i la memòria compartida.

En un dels moments més emotius de la nit, es va fer un recordatori a totes les persones que han format part del grup al llarg d'aquests 74 anys i que ja no hi són, amb la interpretació d'Una mirada des del cel, una sardana composta per Laia Giralt Torrescasana. Un segon pastís commemoratiu va servir per posar punt final a l'acte amb un toc de dolçor i homenatge.

Des del Grup Sardanista Dintre el Bosc es va agrair la participació de tothom qui va fer possible una jornada tan especial. L'entitat afronta ara l'inici d'un nou any amb la mirada posada en el 75è aniversari, decidida a seguir treballant per mantenir viu el llegat sardanista a Manresa.