Artés ha viscut aquest dissabte una nova edició de l'Aplec de la Sardana, que enguany ha arribat a la 53a convocatòria. Cal Sitges, pel risc de pluja, s'ha omplert d'aficionats vinguts d'arreu per gaudir d'una vetllada amb tres cobles en directe i prop de trenta peces, entre sardanes balladores, lluïments i clàssics del repertori tradicional. L'activitat, que forma part de les cites més esperades del calendari cultural estiuenc al municipi, ha tingut molt bon seguiment i un ambient plenament participatiu.

Una nit d'estiu amb música en directe

Des del vespre, amb servei de bar i sopar a peu de pista, l'ambient a Cal Sitges ja era animat. L'escenari ha acollit les actuacions de tres formacions de prestigi dins l'àmbit de la música de cobla: Ciutat de Girona, Marinada i Mediterrània.

Al llarg de la nit han interpretat un extens i variat repertori que ha inclòs títols com Banyuls ciutat pubilla, La masovera guapa, Manel, Fruint de l'amistat, La Vall de Ribes o El meu poble, alternant peces ballables amb obres de lluïment que han fet vibrar el públic.

Lluïments i conjunt final, moments culminants

Els aficionats han gaudit especialment de les peces de lluïment, sempre esperades en aquest tipus de convocatòria. En aquesta edició, hi han destacat Enaltidora (lluïment de tenora), Ginjolejant (lluïment de dues tenores) i Ocells primerencs (lluïment de cobla), que han posat en relleu la qualitat i expressivitat dels intèrprets.

El conjunt final, amb Doll d'amor i L'Aplec d'Artés, ha estat el punt culminant d'una vetllada on la música i la dansa tradicional catalana han estat les protagonistes.

Una cita imprescindible per als sardanistes

Amb 53 edicions a les espatlles, l'Aplec d'Artés està consolidada com una de les trobades més emblemàtiques per als amants de la sardana i la música de cobla a la Catalunya central. La cita no només celebra la tradició, sinó que la manté viva, oferint un espai de trobada intergeneracional on la cultura popular es comparteix des de la proximitat i el gaudi col·lectiu.