El Centre Residencial La Llum celebra 23 anys amb una setmana d'activitats lúdiques i comunitàries

El Centre Residencial La Llum de Manresa ha commemorat el seu 23è aniversari amb una setmana plena d'activitats, entre el 14 i el 18 de juliol, dissenyades per afavorir la participació, la diversió i la connexió dels residents amb l'entorn. Gimcanes, música, dansa i àpats especials han estat els protagonistes d'una celebració que reflecteix l'aposta del centre per una atenció centrada en la persona i en el seu benestar integral.

Una setmana per gaudir, compartir i fer memòria

La celebració de l'aniversari va arrencar dilluns amb una gimcana topogràfica per equips. Els residents van recórrer diversos punts del barri a la recerca de claus amagades, en una activitat que, a banda de posar a prova la seva orientació i capacitat de cooperació, els va permetre redescobrir l'entorn immediat del centre.

Dimarts, la música va agafar el protagonisme amb una gimcana musical. Els participants van haver de reconèixer melodies i situar-les cronològicament, combinant oïda, memòria i treball en equip. Tant aquesta activitat com la gimcana topogràfica van finalitzar amb un lliurament de premis on es va reconèixer la implicació i entusiasme dels residents, alhora que es va posar en valor la tasca social i comunitària que desenvolupa el centre.

Ball, música en directe i activitats compartides

La programació de la setmana va continuar amb activitats que van fomentar la connexió amb l'entorn i la diversió col·lectiva. L'Associació de Veïns de la Balconada va oferir una ballada de sevillanes, i el centre va acollir també l'actuació musical de José Manuel Garzón, aportant ritme i emoció a la setmana festiva.

Entre les propostes destacades també hi va haver una actuació de ball en línia en cadira de rodes, a càrrec de la professora Àngels Riba, que va posar en relleu la inclusió i la capacitat d'adaptació de les activitats lúdiques a la diversitat funcional dels residents.

Un sopar especial a base de pizzes va reforçar el sentiment de comunitat, i el dinar final amb pastís va posar punt i final a cinc dies d'intensa celebració, amb espais per a la convivència, l'alegria i la connexió emocional.

Una residència amb mirada centrada en la persona

El Centre Residencial La Llum, amb 30 places concertades, atén persones amb discapacitat funcional física que necessiten cures continuades i suport rehabilitador per fomentar la seva autonomia en les activitats quotidianes. El centre treballa des d'un enfocament centrat en la persona, que busca potenciar el benestar a partir dels valors, interessos i significats propis de cada resident.

A través d'un equip multidisciplinari, el centre promou activitats com aquesta setmana d'aniversari, que no només aporten estímuls físics i emocionals, sinó que també afavoreixen la participació activa en el teixit comunitari. La implicació de famílies, amistats i entitats del barri és clau per construir un entorn on cada persona se senti reconeguda, valorada i protagonista del seu projecte de vida.