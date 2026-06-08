Josep Maria Esquirol reflexionarà a Manresa sobre la ciutat i l'habitatge des d'una mirada humanista

La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza aquest dimecres, 10 de juny, la conferència Llocs per viure: una reflexió filosòfica, una proposta que convida a repensar el paper de les ciutats, l'habitatge i la convivència des d'una perspectiva humanista i comunitària.
L'acte tindrà lloc al Museu del Barroc de Catalunya de Manresa a 2/4 de 7 de la tarda i comptarà amb la participació del filòsof Josep Maria Esquirol, catedràtic de Filosofia de la Universitat de Barcelona i director del grup de recerca Aporia.
La sessió vol obrir una reflexió sobre la manera com les persones habiten el món i sobre els elements que configuren els espais de convivència. En aquest sentit, la conferència plantejarà qüestions relacionades amb la situació humana, la vida en comunitat, el sentit del veïnatge o el concepte mateix de ciutat.
Una de les veus destacades del pensament contemporani
Josep Maria Esquirol és considerat una de les figures més rellevants del pensament filosòfic contemporani català. El seu treball s'ha centrat especialment en la denominada "filosofia de la proximitat", una línia de pensament que posa el focus en la vulnerabilitat humana, les cures, la convivència i l'experiència quotidiana d'habitar el món.
Durant la conferència, Esquirol abordarà preguntes com ara què és exactament un lloc, quina importància tenen els llindars i els espais compartits, què significa "fer món" o quins elements amenacen avui la manera d'habitar les ciutats.
També reflexionarà sobre conceptes com la "política del mig pam", una idea recurrent en la seva obra que reivindica la proximitat i els espais humans davant les dinàmiques de desarrelament i despersonalització contemporànies.
Arquitectura, ciutat i consciència ciutadana
Des del COAC expliquen que la proposta busca generar un espai de pensament transversal que pugui resultar inspirador tant per als professionals de l'arquitectura i l'urbanisme com per a la ciutadania en general.
La conferència vol posar en relleu la necessitat de repensar les ciutats no només des de criteris tècnics o urbanístics, sinó també des d'una mirada vinculada a la qualitat de vida, les relacions humanes i les cures.