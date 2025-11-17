L'Ajuntament de Manresa homenatja Magdalena Duocastella Amenós pel seu centenari

Aquest cap de setmana, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va visitar Magdalena Duocastella Amenós per felicitar-la en el seu centenari. En nom de l'Ajuntament, li va lliurar un ram de flors i un obsequi especial. La celebració es va dur a terme a la carretera de Vic, on resideix, i on Magdalena va poder gaudir d'aquest moment tan significatiu envoltada dels seus familiars.
Magdalena Duocastella Amenós va néixer a Manresa el 15 de novembre de 1925 i va créixer al Centre Històric de la ciutat, davant de la basílica de la Seu. Es va casar amb Josep Camprubí Plans i van tenir nou fills. Els seus descendents inclouen catorze nets i divuit besnets, formant una família extensa que supera les cinquanta persones.
Des de ben jove, Magdalena va estudiar piano, i el seu pare li'n va regalar un que encara acompanya tota la família. A més, va aprendre a cosir i va vestir els seus fills durant la infància. Més tard, va col·laborar amb una modista de Manresa i ajudava el seu marit, que era agent comercial, en un taller de manipulats de paper situat al passatge de la Mesquita.