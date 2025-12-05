Es reobre el cas contra el regidor de Sallent Miquel Estruch pel canvi de pany del local de La Diferent

L'Audiència Provincial de Barcelona ha admès un recurs del club ciclista La Diferent de Sallent que obligarà al Jutjat d'Instrucció número 5 de Manresa a reobrir la instrucció sobre la denúncia que aquest club esportiu va presentar contra el segon tinent d'alcalde i regidor, entre d'altres, de Manteniment municipal i Mobilitat, Miquel Estruch, i que inicialment havia arxivat. L'Audiència considera que l'edil podia ser responsable d'un delicte de violació de domicili de persona jurídica, danys i coaccions i, per tant, ordena al jutjat de Manresa a continuar amb la instrucció.
Els fets objectius
La resolució de l'Audiència Provincial recull que el club ciclista La Diferent tenia cedit de paraula l'ús d'un local sota la graderia del pavelló municipal de Sallent, amb una entrada exterior i una altra interior, i que, per tant, considera que suposava la possessió per part de l'entitat esportiva amb caràcter exclusiu i excloent.
També considera, admès per les dues parts, que el gener de 2024, el regidor Miquel Estruch va ordenar a treballadors de la brigada municipal que canviessin el pany de la porta exterior d'aquest local, a l'entendre, ell, que se'n feia un ús inadequat. La resolució recorda que el canvi de claus es va fer sense l'autorització expressa de l'entitat i que, aquesta, es va quedar sense poder accedir al seu local.
En la declaració, el regidor va explicar que havia indicat al regidor d'Esports que informés al club que tenien una nova clau a la seva disposició. Tot i així, el jutge creu que en l'execució de l'ordre de canvi de pany, els operaris van haver d'entrar al local, encara que fos mínimament, i que durant un temps l'entitat no va poder disposar de la que era la seva seu.
Per això, l'Audiència Provincial considera que hi ha indicis suficients per considerar que el regidor va cometre un delicte de violació de domicili de persona jurídica i de danys i coacció, i ordena al Jutjat número 5 de Manresa que reobri el cas i completi la seva instrucció, deixant el seu arxivament sense efecte.
Però quin interès hi havia en canviar el pany?
Tot plegat, però, té una explicació molt rocambolesca. Per què el regidor tenia interès en canviar el pany del local del club ciclista La Diferent, si després tenia intenció de donar-los còpia de la nova clau?
Segons denuncia la CGT i el propi afectat, des de 2020 un treballador de la brigada municipal, que a més era soci del club ciclista, feia servir el local com a menjador i vestuari de treball ja que, segons asseguren, "no tenia cap espai i tenia prohibida l'entrada als espais de brigada on disposen de dos menjadors i vestuaris".
El treballador assegura que aquesta situació es deriva d'aquell mateix 2020, per una denuncia que va fer "sobre fets que van passar durant la pandemia a la residencia municipal". Afirma que, des de llavors va començar un "assetjament" cap a ell que es va traduir en "feines desproporcionades i en un aïllament de la resta del personal" que es va concretar en la prohibició de fer servir les instal·lacions comunes.
En paral·lel, la causa laboral va seguir el seu curs davant inspecció de treball, que va obligar a l'Ajuntament a crear un nou menjador per als treballadors dels Plans d'Ocupació.