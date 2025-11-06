Sallent activa la segona edició dels Pressupostos Participatius amb una partida de 30.000 euros

L'Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet ha presentat la segona edició dels Pressupostos Participatius, que destina 30.000 euros a projectes triats directament pels veïns. El procés, que arrenca aquest novembre i culminarà a l'abril, busca fomentar la implicació ciutadana en la presa de decisions sobre els recursos públics i reforçar la transparència municipal.
30.000 euros per decidir entre tots
L'Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet ha posat en marxa la segona edició dels Pressupostos Participatius, una iniciativa que permetrà als veïns i veïnes decidir com invertir 30.000 euros del pressupost municipal. L'objectiu és fomentar la participació ciutadana i donar veu directa als habitants del municipi en la definició de projectes i actuacions d'interès col·lectiu.
Des del consistori es remarca que els Pressupostos Participatius no només serveixen per executar les propostes guanyadores, sinó també per recollir idees i detectar necessitats que poden orientar altres accions municipals. Les inversions que rebin més suports i superin els requisits tècnics es començaran a desplegar durant l'any 2027.
Un procés obert a tots els majors de 16 anys
El procés participatiu està obert a tots els veïns i veïnes majors de 16 anys, així com a entitats del municipi. El dimarts 11 de novembre, a 1/4 de 9 del vespre, l'Espai Cultural Fàbrica Vella acollirà l'acte públic de presentació dels pressupostos participatius, on es detallarà el funcionament del procés i es podran resoldre dubtes.
La iniciativa es desenvoluparà a través de cinc fases principals, que permetran avançar de la recollida d'idees fins a la votació final.
Les cinc fases del procés participatiu
1. Recollida de propostes (del 10 de novembre al 7 de desembre). Durant aquesta primera fase, les persones i entitats podran presentar propostes d'inversió a través de la plataforma digital Participa 311, accessible des del web municipal.
2. Anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica (del 8 de desembre al 31 de gener). Els serveis tècnics de l'Ajuntament revisaran totes les propostes per comprovar que compleixin els requisits establerts. També es farà pública la justificació de les propostes descartades, ja sigui per motius tècnics, econòmics o per manca de competència municipal, amb la voluntat d'oferir transparència i claredat en el procés. A més, el consistori informarà sobre accions ja previstes o en marxa, per evitar duplicitats i facilitar la coherència amb els plans municipals vigents.
3. Debat i priorització (del 2 al 27 de febrer). Les propostes que superin la revisió tècnica es debatran i prioritzaran en un Fòrum Ciutadà de Priorització, un espai de deliberació obert que permetrà contrastar idees i valorar l'impacte de cada projecte.
4. Concreció de propostes (del 2 al 20 de març). Les iniciatives amb més suport es treballaran en profunditat per definir-ne els detalls tècnics i pressupostaris. L'objectiu és garantir que les propostes finalistes siguin viables, útils i sostenibles.
5. Votació final (del 23 de març al 7 d'abril). Els veïns empadronats al municipi i majors de 16 anys podran votar les propostes finalistes a través de la mateixa plataforma Participa 311. Les idees més votades seran les que s'inclouran en el pressupost municipal per al seu desenvolupament a partir de 2027.
Acompanyament i informació
L'Ajuntament de Sallent posa a disposició de la ciutadania diversos canals d'assessorament i suport per facilitar la participació. Les persones interessades poden adreçar-se presencialment a l'Oficina Municipal d'Informació, Atenció i Comunicació (OMIAC), trucar al 938 370 200 o escriure al correu sll.participacio@sallent.cat.
A través del web Participa 311 també es pot consultar tota la informació actualitzada sobre el procés, així com els resultats de cada fase.