La consellera Martínez Bravo aborda amb l'Ajuntament de Sallent noves necessitats socials

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha visitat aquest dimecres a la tarda l'Ajuntament de Sallent per reunir-se amb l'alcalde Oriol Ribalta i la primera tinent d'alcalde, Sílvia Tardà. La trobada ha permès posar sobre la taula les necessitats socials del municipi i parlar del nou projecte de residència per a gent gran, que comptarà amb una inversió d'1,64 milions d'euros.
Una visita institucional per reforçar la col·laboració
La visita de la consellera Martínez Bravo s'ha iniciat amb la recepció institucional per part de l'equip de govern de Sallent. Durant els primers minuts, les autoritats han fet una breu visita per les dependències municipals i la consellera ha signat el Llibre d'Honor de l'Ajuntament.
La consellera ha estat acompanyada per la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; el director general d'Acreditació i Provisió de Serveis, Xema Gil, i la coordinadora territorial de Drets Socials i Inclusió, Rocío Giráldez.
Reunió centrada en les necessitats socials del municipi
El nucli de la visita ha estat la reunió de treball amb l'alcalde Oriol Ribalta i la primera tinent d'alcalde, Sílvia Tardà, en què s'han tractat qüestions vinculades a l'àmbit social i a la planificació de serveis destinats a la gent gran i als col·lectius més vulnerables.
Durant la trobada, l'alcalde ha exposat la situació social actual de Sallent i ha traslladat a la consellera les principals necessitats de la vila. Un dels punts més destacats ha estat la nova residència municipal de gent gran, un projecte que suposa una inversió d'1,64 milions d'euros i que vol ampliar l'oferta de serveis assistencials al municipi.
Demanda de més places públiques a la nova residència
L'Ajuntament ha aprofitat la visita per reclamar un increment de les places públiques que dependran de la Generalitat en aquest nou equipament. Segons ha explicat el consistori, aquest pas és essencial per garantir que la futura residència doni resposta a les necessitats reals de la població sallentina, especialment en un context d'envelliment progressiu.