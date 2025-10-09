El Bages reprendrà l'Ecorail l'any 2027 per les antigues vies de potassa de Sallent

La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i Ferrocarrils de la Generalitat han signat un acord per recuperar l’Ecorail, el projecte turístic que permet recórrer en bicicleta o vehicles elèctrics el traçat d’un antic ramal ferroviari. El nou itinerari, que unirà Manresa i Sallent, es preveu que entri en funcionament el 2027 i posi en valor el paisatge del Pla de Bages.
El retorn d’un projecte turístic singular
Anar en bicicleta per les vies del tren tornarà a ser possible al Bages. La Mancomunitat del Cardener i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han formalitzat aquest dijous un acord de col·laboració per quatre anys que permetrà recuperar l’Ecorail, una iniciativa pionera que combina turisme sostenible i patrimoni industrial.
L’Ecorail va néixer el 2009, aprofitant les vies per on antigament es transportava la potassa entre Súria i Manresa. El projecte va haver d’aturar-se el 2021, quan l’empresa ICL va augmentar el transport de mercaderies i les dues activitats van deixar de ser compatibles. Ara, el nou Ecorail no passarà per Súria, sinó pel ramal de Sallent, que actualment no té servei de mercaderies.
Un recorregut de 8 quilòmetres pel Pla de Bages
El conveni signat aquest dijous estableix la cessió d’ús del tram ferroviari entre Sant Iscle i l’estació de Sallent, amb l’objectiu de transformar-lo en un recorregut turístic de 8 quilòmetres sense desnivells, accessible i apte per a tots els públics.
La proposta incorporarà dos vehicles elèctrics homologats, el Trenpat i el Ciclorail, que permetran gaudir del trajecte d’una manera lúdica, sostenible i segura. L’itinerari connectarà els municipis de Sallent, Santpedor, Sant Fruitós de Bages i Manresa, mostrant el paisatge, el patrimoni i els espais naturals del Pla de Bages.
Segons Albert Coberó, president de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, la signatura és "només el primer pas". Cada ajuntament implicat haurà d’aprovar el conveni i comprometre’s econòmicament amb el projecte. La inversió necessària per posar-lo en marxa s’estima en uns 200.000 euros.
Turisme sostenible i arrelament al territori
Coberó ha explicat que la previsió és començar a oferir el servei entre divendres i diumenge, amb la possibilitat d’ampliar-lo a altres dies per a escoles i entitats interessades.
Per la seva banda, Carles Ruiz, president de Ferrocarrils, ha remarcat la importància que projectes com aquest "arrelin al territori i permetin que la ciutadania s’hi arreli també". Ruiz ha afegit que l’Ecorail "ha de convertir-se en un recurs turístic per descobrir llocs d’interès històric, patrimonial i paisatgístic, a la vegada que es fomenten hàbits saludables".
Amb aquest acord, Ferrocarrils i la Mancomunitat del Cardener aposten per una nova etapa definitiva per a l’Ecorail, que combina mobilitat sostenible, patrimoni ferroviari i promoció turística en un projecte que tornarà a fer rodar el turisme sobre rails al cor del Bages.