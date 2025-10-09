La Fira Mediterrània arrenca a Manresa amb teatre familiar i mirades sobre la memòria i el mite

La 28a edició de la Fira Mediterrània de Manresa ha començat aquest dijous al matí amb la programació familiar com a punt de partida. Les companyies La Baldufa i Cinc Cèntims han estrenat els seus darrers espectacles, Fantasmes de guerra i Mular, dues propostes que combinen emoció, reflexió i tradició. La inauguració oficial tindrà lloc aquest dijous al vespre amb Pa, de la cantant menorquina Anna Ferrer.
La Baldufa obre la Fira amb un crit contra la guerra
Al matí s'ha aixecat el teló de la 28a edició de la Fira Mediterrània amb l'estrena del nou projecte de la històrica companyia lleidatana La Baldufa, que ha presentat Fantasmes de guerra. L'espectacle, recomanat per a majors de deu anys, parteix de diaris personals de combatents reals i narra la història de tres amics de Seròs, al Baix Segre, que es veuen separats per la Guerra Civil espanyola.
Segons Enric Blasi, un dels integrants de la companyia, els protagonistes són "portaveus de la història de milers de catalans i espanyols que van lluitar a la guerra". Blasi assegura que el muntatge vol emocionar "tant gent d'esquerres com de dretes amables" i defensa que és una proposta "molt anti-guerra" que parla "d'escolta, reconciliació i pau".
L'actor creu que l'obra és més necessària que mai davant l'actual context internacional. "Què està passant al món avui en dia?", s'ha preguntat, fent referència als conflictes de Gaza i Ucraïna. Amb una escenografia austera i poètica, Fantasmes de guerra combina teatre, música i emoció per oferir una mirada amable i humanista sobre el passat.
Mites i llegendes sota una mirada contemporània
La companyia Cinc Cèntims, originària del Maresme, també ha estrenat aquest dijous el seu nou espectacle, Mular. La proposta forma part de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània i s'endinsa en els mites i llegendes de la costa catalana a partir d'una criatura fantàstica: el Mular, un peix marí capaç de provocar temporals.
En la llegenda, dues noies capturen el Mular i el poble decideix convertir-lo en atracció turística. El que comença com una benedicció acaba convertint-se en una metàfora de la sobreexplotació turística i de com el desig de benefici pot alterar l'equilibri natural i social.
El membre de la companyia Pau Castillo explica que Mular "parla d'un tema molt actual, perquè a Catalunya vivim l'auge del turisme i veiem com els nostres pobles i ciutats canvien". Cinc Cèntims, formada per Mariona Blanco, Pau Castillo i Irene Mas, s'ha especialitzat en espectacles familiars de creació pròpia que revisiten la cultura popular catalana des d'una mirada contemporània.
Una inauguració amb veu femenina
La inauguració oficial de la Fira Mediterrània tindrà lloc aquest dijous al vespre amb Pa, el nou espectacle de la cantant menorquina Anna Ferrer, que reflexiona sobre el llegat, les arrels i com fer-les evolucionar amb noves mirades.
Amb més de 80 propostes artístiques, la Fira Mediterrània 2025 torna a situar Manresa com a capital de la cultura d'arrel, combinant tradició, creació contemporània i reflexió social en quatre dies d'intensa activitat escènica.