Societat

L'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de vermell pel Dia Mundial del Cor

La façana del consistori s'encendrà dilluns per conscienciar sobre la prevenció de les malalties cardiovasculars, primera causa de mort al món

Publicat el 26 de setembre de 2025 a les 13:56

L'Ajuntament de Manresa s'unirà dilluns vinent, 29 de setembre, a la commemoració del Dia Mundial del Cor, amb la il·luminació de vermell de la façana consistorial entre les 19.40 i les 22.30 h. La iniciativa, promoguda per la Fundació CorAvant, vol recordar la importància d'adoptar hàbits saludables per prevenir les malalties cardiovasculars i promoure una millor qualitat de vida.

La primera causa de mort al món

Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), les malalties cardiovasculars causen 20,5 milions de morts anuals, el 33% del total. Les segueix el càncer, amb 10 milions de defuncions. A Espanya, aquestes patologies provoquen el 29% de les morts, amb un impacte superior en dones (54%) que en homes (46%). Experts asseguren que fins al 80% de les morts es podrien evitar amb un estil de vida més saludable.

La campanya Mou-te pel cor

Amb l'encesa de llums, Manresa dona suport a la campanya Mou-te pel cor de la Fundació CorAvant, que promou quatre grans consells per mantenir una bona salut cardiovascular: deixar de fumar, seguir una alimentació equilibrada, practicar activitat física regular i tenir cura del benestar emocional. La iniciativa anima a implicar-se activament en la cura del cor i a aprofitar els recursos i activitats que ofereixen els municipis.

