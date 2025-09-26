Canvi de circulació als carrers Carrió i Canonge Montanyà a partir de l'1 d'octubre

L'Ajuntament de Manresa ha anunciat que a partir de dimecres 1 d'octubre entrarà en vigor un canvi important de circulació als carrers Carrió i Canonge Montanyà, coincidint amb la reobertura del tram del carrer Guimerà entre Carrió i Bruc. La mesura redefineix els sentits de trànsit i mantindrà els nous fluxos de circulació de manera definitiva.
Inversió de sentit a Carrió i Canonge Montanyà
El trànsit de vehicles als carrers Carrió i Canonge Montanyà, en el tram comprès entre Era de l'Esquerra i Guimerà, passarà a ser només en direcció Guimerà. A més, els vehicles provinents del carrer Saclosa tindran dues opcions: circular cap a Cardenal Lluch o bé cap a Carrió. Des del carrer Era de l'Esquerra es podrà accedir tant a la carretera de Cardona com a Canonge Montanyà.
Nou sentit al tram de Guimerà
El tram del carrer Guimerà entre Carrió i Bruc tindrà sentit únic en direcció Bruc. A la cruïlla amb Alcalde Armengou, Bruc i Barcelona, els vehicles que circulin per Guimerà podran girar cap a qualsevol d'aquests carrers, on hi ha regulació semafòrica.
Eliminació d'un carril a Alcalde Armengou
A Alcalde Armengou es retirarà el carril de circulació entre Pujolet i Bruc en sentit cap a aquest darrer vial. Això obligarà els vehicles que surtin de Pujolet a continuar pel carrer Ginjoler o bé per Alcalde Armengou en sentit carrer Lleida.
Restabliment d'accés i aparcament
Es recupera el trànsit habitual i l'estacionament al carrer Carrasco i Formiguera, amb entrada des de Guimerà. També es restablirà, des del dijous 2 d'octubre, l'accés de vehicles del pàrquing Saclosa (zona blava) cap a Guimerà.
Transformació definitiva del Guimerà
Segons l'Ajuntament, els canvis de circulació que ara entren en vigor es mantindran un cop finalitzin les obres de transformació del carrer Guimerà i els seus entorns. Tot i això, durant les properes setmanes continuaran els treballs d'urbanització a la cruïlla de Guimerà amb Carrió, amb trànsit de vehicles garantit.