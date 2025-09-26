La Fàbrica Nova fa un pas endavant: aprovades les bases del concurs per definir els interiors del futur pol d'innovació

L'Ajuntament de Manresa ha aprovat aquesta setmana les bases del concurs per redactar el projecte executiu dels interiors de la Fàbrica Nova, un pas clau per concretar els espais i usos d'aquest futur centre de coneixement i innovació. El recinte, antic símbol de la indústria tèxtil catalana, esdevindrà un motor econòmic, acadèmic i ciutadà per a la ciutat i el país.
Un recinte històric en transformació
La Fàbrica Bertrand i Serra, més coneguda com la Fàbrica Nova, va arribar a ocupar més de 3.000 treballadors, majoritàriament dones, fins al seu tancament el 1989. Ara, el conjunt fabril es prepara per renéixer com un espai de referència en formació i tecnologia, fruit de l'aliança entre l'Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
El concurs i el pressupost
El concurs aprovat preveu un pressupost d'1,9 milions d'euros per a la redacció del projecte executiu i la direcció de les obres d'interiors, que afectaran 25.000 m2 del recinte. Aquesta fase dona continuïtat a les obres de rehabilitació de façanes i cobertes iniciades el novembre de 2024, amb un finançament estatal de 10 milions d'euros.
Procediment en dues fases
La convocatòria es dividirà en dues fases: en la primera, se seleccionaran vuit equips d'arquitectes; en la segona, el jurat triarà la proposta guanyadora segons criteris de qualitat arquitectònica, eficiència energètica i integració amb l'edifici i l'entorn. El procés preveu conèixer el projecte escollit a la primavera del 2026.
La composició del jurat
El jurat estarà format per representants de l'Ajuntament, la UPC i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, així com un secretari del consistori amb veu però sense vot. L'objectiu és garantir un procés transparent i ajustat als criteris professionals i tècnics més exigents.
Els futurs espais de la Fàbrica Nova
El projecte contempla quatre grans blocs funcionals:
- Espais oberts a la ciutadania (atri, sala de convencions, biblioteca, restauració).
- Àrees universitàries per a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM).
- Zones per a la innovació i l'emprenedoria.
- El Centre de Formació Pràctica.
Un projecte estratègic per Manresa i el país
La Fàbrica Nova vol ser un motor econòmic i social que atragui talent, fomenti la recerca i la transferència de coneixement i contribueixi a la regeneració urbana. El pressupost global de les obres és de 36 milions d'euros.
Suport institucional i acadèmic
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha destacat que la Fàbrica Nova és "el projecte estratègic més gran que té avui la ciutat, que combina memòria històrica i projecció de futur". Per la seva banda, el rector de la UPC, Francesc Torres, ha subratllat que els nous espais seran un "catalitzador de l'activitat acadèmica i innovadora, amb un gran potencial transformador per al territori".