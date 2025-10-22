Buhos celebrarà els seus 20 anys amb una gira que farà parada a Manresa

El grup de Calafell Buhos ha anunciat una gira commemorativa pels seus 20 anys amb 20 concerts repartits per tot Catalunya, al llarg de 2026. Entre les parades hi ha Manresa, on actuaran el 30 d'agost, coincidint amb la Festa Major. El concert, que tindrà lloc al carrer Sallent, serà gratuït.
Una gira per celebrar dues dècades sobre els escenaris
Buhos ha fet públic el cartell de la seva gira 20 aniversari (2006–2026), una celebració que recorrerà una vintena de localitats d'arreu del país. L'anunci, fet a través de les xarxes socials, presenta una imatge simbòlica: un pastís d'aniversari coronat per petards, que sintetitza l'esperit festiu i explosiu de la banda.
El grup resumeix així la seva trajectòria: "Fa 20 anys que compartim cançons, nits i somnis. I aquesta gira d'aniversari havia de ser -i serà- la més especial de totes". Buhos promet "l'espectacle més bèstia de la nostra vida", amb 20 concerts irrepetibles que repassaran els moments més intensos de la seva història.
Manresa, parada obligada de la gira
El concert de Manresa tindrà lloc el 30 d'agost de 2026, durant la Festa Major, i no requerirà entrada. L'escenari serà el carrer Sallent, el punt dels concerts de gran format. A més de la capital del Bages, la gira passarà per ciutats com Calafell, Girona, Tossa de Mar, Salou o les Borges Blanques, entre d'altres.
Tancament de luxe al Palau de la Música
Després d'un any intens, Buhos clourà la gira el 14 de novembre de 2026 al Palau de la Música Catalana, dins del festival Guitar BCN, en un concert que promet ser el colofó d'una celebració molt especial.