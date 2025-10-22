El vuitè Ualapop del barri de la Carretera de Santpedor estrenarà ubicació

El barri de la Carretera de Santpedor de Manresa acollirà aquest dissabte 25 d'octubre una nova edició del Ualapop al Carrer, la trobada veïnal d'intercanvi i reutilització que arriba al seu vuitè any de vida. L'esdeveniment, organitzat per l'Associació de Veïns i el Pla de Desenvolupament Comunitari, estrena enguany nova ubicació a les places Anna Solà Sardans i Assumpció Balaguer Golobart, amb més espai, més visibilitat i una clara vocació de reforçar la cohesió i la vida de barri.
Un canvi d'espai per créixer i reforçar la convivència
Després de set edicions d'èxit, el Ualapop al Carrer fa un salt endavant amb el canvi d'ubicació. Les noves places Anna Solà Sardans i Assumpció Balaguer Golobart ofereixen més amplitud i millors condicions logístiques per als paradistes i visitants. A més, la seva situació cèntrica, prop de la carretera de Santpedor i del carrer Cintaires, facilita l'accés tant a peu com en vehicle, i potencia la connexió amb l'activitat comercial de la zona.
El nou espai permetrà acollir més parades i activitats, amb una millor distribució i ambient festiu. L'objectiu, segons els organitzadors, és consolidar aquestes places com a punts de trobada i convivència veïnal, afavorint les relacions socials i la dinamització del barri.
Una cita per intercanviar objectes i experiències
El Ualapop és molt més que un mercat de segona mà: és una jornada comunitària per compartir, aprendre i connectar. Veïns i veïnes hi participen intercanviant objectes, però també experiències i coneixements, en un entorn que promou la sostenibilitat i el consum responsable.
Enguany, les 76 parades disponibles s'han exhaurit ràpidament i ja hi ha llista d'espera, fet que demostra la consolidació de la iniciativa i l'entusiasme creixent que desperta entre la ciutadania.
El valor del treball comunitari
El projecte és fruit de la feina conjunta de l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor i del Pla de Desenvolupament Comunitari, que impulsen activitats durant tot l'any per reforçar el teixit social i el treball en xarxa. "El Ualapop és l'exemple del que significa treballar comunitàriament: un espai on la gent comparteix i crea vincles", ha explicat el president de l'entitat, Carles Boix.
Per a Sebastià Suet, membre de l'organització, "el Ualapop és molt més que un mercat: és una festa que neix de la implicació veïnal i del suport de les entitats del barri".