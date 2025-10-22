«Thauma», l'espectacle premiat que convida a redescobrir la meravella, arriba al Kursaal

La Sala Gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres 24 d'octubre a les 8 del vespre Thauma, un espectacle d'Andreu Martínez i de la bagenca Magda Puig Torres que proposa un viatge poètic i visual sobre la capacitat de sorprendre'ns i contemplar allò inesperat. El muntatge, reconegut amb el Premi Max 2025 al millor disseny d'espai i videoescena, i amb el Premi Teatre Barcelona 2024 al millor espectacle d'escena híbrida, arriba a Manresa després de recórrer escenaris d'arreu del país.
Una experiència poètica i visual
Thauma és, segons els seus creadors, un poema escènic que gira al voltant de la idea de la meravella. L'obra convida el públic a deixar-se portar per un joc poètic on s'esborren els límits entre el que és gran i el que és petit, entre fons i figura, entre dalt i baix.
L'espectacle crea un univers visual en constant transformació, on les imatges i els sons es combinen per suscitar emocions més que raonaments. Com un viatge per un cap ple d'idees i curiositats, Thauma apel·la a la bellesa, l'humor i el misteri, tot reivindicant la capacitat humana de sorprendre's davant el món.
Un muntatge reconegut i innovador
Dirigida per Andreu Martínez Costa i Magda Puig Torres, l'obra està interpretada per Marina Rodríguez, Juan Carlos Panduro i Erol Ileri Llordella, i combina llenguatges de la novel·la gràfica, el teatre visual i el teatre d'objectes.
El muntatge destaca per la seva posada en escena hipnòtica i per la cura estètica en el disseny d'espai i videoescena de Víctor Peralta, guardonat amb el Premi Max 2025. A més, el projecte va rebre el Premi Teatre Barcelona 2024 al millor espectacle d'escena híbrida, consolidant-se com una de les propostes més innovadores del panorama escènic actual.
Entrades i informació pràctica
Les entrades per a Thauma tenen un preu de 18 euros (amb descomptes per a majors de 65 anys, joves i titulars del carnet Galliner) i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o al web del teatre.