El Forn de Cabrianes, Premi Nacional de Comerç 2024

El Forn de Cabrianes, amb més de 90 anys d'història, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comerç 2024 per la seva capacitat d'adaptació i innovació. En el mateix acte, s'han reconegut altres iniciatives comercials d'arreu del país i s'han lliurat els premis als Establiments Centenaris.
El Forn de Cabrianes, exemple d'innovació i arrelament
El Forn de Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages, ha rebut el Premi Nacional de Comerç 2024 en un acte que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat. El Govern ha volgut reconèixer la "gran capacitat d'adaptació" d'aquest negoci familiar amb més de nou dècades d'història, que ha sabut modernitzar-se sense perdre el seu caràcter tradicional.
Entre les iniciatives més destacades, el Forn de Cabrianes ha apostat per la innovació tecnològica, amb la implementació d'un programa que permet la connexió directa i en temps real entre els seus 30 punts de venda repartits pel territori. A més, impulsa campanyes comercials per fomentar el consum local i de proximitat, reafirmant-se com un referent de la comarca del Bages i del sector alimentari català.
Aquest guardó situa el Forn de Cabrianes entre els grans noms del comerç català que combinen tradició, sostenibilitat i aposta per la modernitat, tot contribuint al teixit econòmic local.
Altres guardons: innovació, sostenibilitat i iniciatives col·lectives
El Premi al Comerç més Innovador ha estat per a la xarcuteria-carnisseria Paris, de Balaguer, un establiment fundat el 1983 que s'ha convertit en "un símbol d'excel·lència, innovació i compromís amb el comerç local", segons el Govern. Destaca per la seva àmplia gamma de productes artesanals exclusius, que combinen sabor, sostenibilitat i una presentació visual atractiva.
Pel que fa al Premi al Comerç més Sostenible, ha recaigut en la botiga Integra-Taller de Paper, d'Olot, un establiment que treballa amb paper reciclat i productes derivats, com articles de regal o roba estampada vinculada a la faràndula comarcal. El projecte té un objectiu social clar, ja que promou la integració sociolaboral de persones en risc d'exclusió a la comarca de la Garrotxa.
El Premi a la Iniciativa Col·lectiva s'ha atorgat a l'Ajuntament de Tarragona pel projecte Tarragona Espai Comerç, un espai formatiu i expositiu ubicat al Mercat Central que vol impulsar la transformació digital del comerç local.
Els Premis Nacionals de Comerç, impulsats pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d'Empresa i Treball, reconeixen anualment la trajectòria, la innovació i la sostenibilitat dels establiments comercials del país.
24 establiments centenaris, reconeguts pel seu llegat
Durant l'acte també s'han lliurat els Premis als Establiments Comercials Centenaris, que enguany han distingit 24 negocis que han superat el segle d'història.
Entre ells, tres establiments han estat reconeguts per haver superat els 150 anys: la Fleca-Pastisseria Nèctar de Cassà de la Selva, el Mercat de Santa Caterina de Barcelona i el Mercat de Venda no Sedentària de Tordera.
A més, dos negocis han rebut una menció especial per més de 200 anys d'activitat: Can Xarina, de Collsuspina, i la Joieria Can Nogué, de Vic.
Aquests reconeixements posen en valor la perseverança i adaptació del comerç tradicional, així com el seu paper fonamental en la identitat econòmica i social de Catalunya.