Junts acusa ERC d'incoherència després de limitar comerços «de baix valor afegit» a Puigcerdà

Junts per Manresa ha denunciat la "flagrant incoherència política" d'ERC i del govern de Marc Aloy després que l'Ajuntament de Puigcerdà, també governat pels republicans, hagi aprovat una moratòria en l'atorgament de noves llicències comercials per preservar el comerç local i limitar establiments "de baix valor afegit". La formació lamenta que la mateixa proposta, presentada recentment al ple de Manresa, fos rebutjada pel govern d'ERC i per Fem Manresa, que la van qualificar de "racista".
Junts denuncia la "flagrant incoherència" d'ERC
Segons Junts, el govern d'ERC a Puigcerdà ha aprovat "exactament allò" que la seva formació va proposar a Manresa: un pla d'usos comercials per ordenar el model de ciutat, prioritzar el comerç de proximitat i preservar la diversitat comercial. L'objectiu és limitar la proliferació de basars, establiments 24 hores, franquícies de baix valor afegit i negocis sense arrelament al territori.
"És incomprensible que allò que ERC defensa com a imprescindible per al futur comercial de Puigcerdà sigui considerat innecessari -i fins i tot "racista"- a Manresa", han lamentat des del grup municipal, que considera que l'actitud del govern de Marc Aloy demostra "manca de projecte de ciutat" i "una tendència a desacreditar l'oposició en lloc d'escoltar-la".
Crítiques a la gestió del govern Aloy
Des del grup municipal també es retreu al govern manresà la seva manca de direcció estratègica en matèria comercial, així com el silenci de la regidora de Comerç durant el debat de la moció. Junts denuncia que "el comerç de proximitat pateix una situació crítica" i que "el govern es limita a negar l'evidència".
La formació recorda que Manresa ha estat històricament una capital comercial de referència i que encara conserva un potencial notable, però lamenta que l'abandonament de l'activitat tradicional i la substitució per negocis "de baix valor afegit" estiguin degradant el teixit econòmic i la vitalitat dels carrers.
El contrast amb Puigcerdà
Junts remarca que, mentre a la capital cerdana ERC impulsa un pla amb moratòries, bonificacions fiscals i ajudes a la rehabilitació d'establiments històrics, a Manresa el govern "es desentén i deixa perdre una oportunitat clau per defensar el comerç local".
El grup municipal subratlla que la decisió de Puigcerdà demostra que la proposta presentada per Junts a Manresa "era perfectament legítima i necessària", i denuncia que la reacció d'ERC i Fem Manresa al ple municipal va ser "desproporcionada i injusta".
Una aposta per un model de ciutat coherent
Junts per Manresa defensa que la ciutat necessita polítiques valentes i coherents per definir un model comercial amb identitat pròpia. La seva proposta de pla d'usos comercials vol implicar comerciants, veïns i agents econòmics per establir criteris clars sobre la densitat i la diversitat d'activitats, garantint una economia local sòlida i sostenible.
"El que és bo per a Puigcerdà també és bo per a Manresa", conclou la formació, que reclama al govern Aloy "deixar de banda la confrontació partidista i començar a actuar amb responsabilitat per revertir el declivi del comerç de proximitat".