Les Voluntàries Mediambientals denuncien el traçat del nou col·lector de salmorres a Sant Joan

Les Voluntàries Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada han emès un comunicat crític amb el projecte de renovació del col·lector de salmorres impulsat per ICL i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Asseguren que el traçat previst tindrà un fort impacte ambiental i social en l'entorn del riu Cardener al seu pas pel municipi i reclamen que es valori una alternativa menys perjudicial.
Un projecte que amenaça l'entorn del riu
Segons l'entitat, el traçat previst pel nou col·lector, format per dos tubs en lloc de l'únic existent fins ara, suposarà la destrucció del bosc de ribera, la passera de la resclosa, l'espai de cal·listènia, la futura zona d'esbarjo per a gossos i altres punts d'ús ciutadà al Passeig del riu. També afectaria la via blava prevista i les zones de descans pròximes a les antigues fàbriques tèxtils.
Les Voluntàries recorden que el col·lector actual ja ha patit nombroses fuites al llarg dels anys, amb greus afectacions al Cardener i al conjunt de la conca del Llobregat. En aquest sentit, temen que el nou traçat, projectat per travessar el passeig del riu, no garanteixi la seguretat i pugui provocar noves fuites en el futur.
Alternatives menys impactants
Davant aquesta situació, l'entitat, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, proposa que el col·lector es construeixi per la banda esquerra del riu o sota la C-55, opcions que, segons defensen, minimitzarien l'impacte ambiental, social i paisatgístic.
Aquestes alternatives també han estat acollides per l'Ajuntament de Manresa, que coincideix en la necessitat de revisar el projecte actual per preservar el passeig del riu i els seus usos comunitaris.
Crida a la mobilització ciutadana
Les Voluntàries Mediambientals apel·len a la consciència col·lectiva: "De debò estem disposats a perdre, com a poble, tot l'entorn del riu quan hi ha alternatives menys perjudicials? De debò volem renunciar a un espai verd, integrat al poble, biodivers i enriquidor?".
L'entitat exigeix que ICL i l'ACA replantegin el traçat per garantir una solució respectuosa amb el medi ambient i amb la vida quotidiana de la ciutadania de Sant Joan de Vilatorrada. Per això, està duent a terme una campanya de recollida de signatures entre la població de Sant Joan de Vilatorrada per tal de forçar a que el traçat del col·lector de salmorres passi per la banda esquerra de la carretera C-55 i no pel Passeig del riu del poble.