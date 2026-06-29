L'ICS impulsa un projecte europeu per fomentar hàbits saludables en adolescents vulnerables

L'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central participa en el projecte europeu ePro-Schools, una iniciativa de salut digital que busca fomentar l'activitat física i els hàbits alimentaris saludables entre adolescents d'entre 11 i 14 anys, especialment en entorns socioeconòmicament vulnerables. A la Catalunya Central, el projecte es desenvolupa en cinc centres educatius, dos dels quals participen en la intervenció i tres en el grup de control.
Un projecte per fomentar la salut des de l'escola
El projecte es desenvolupa en l'àmbit escolar i aposta per una intervenció basada en eines digitals amb la voluntat de millorar la salut dels joves i prevenir malalties no transmissibles des de les primeres etapes de la vida.
A la Catalunya Central formen part de la intervenció un centre educatiu de Manresa i un de l'Anoia, mentre que els centres de Torelló, Gironella i un segon institut de Manresa actuen com a grup de control per avaluar l'efectivitat de les actuacions.
Actualment, ePro-Schools es troba en la fase final de l'assaig clínic aleatoritzat. En aquests moments s'està duent a terme la segona recollida de dades mitjançant qüestionaris de salut dirigits als adolescents, mentre que abans de l'estiu començaran les entrevistes qualitatives amb els equips docents per conèixer la seva experiència amb el programa.
El dietista-nutricionista de l'ICS i responsable de l'estudi a la Catalunya Central, Eugeni Mas, destaca que "el valor afegit d'ePro-Schools és que hem donat veu als centres educatius i als adolescents d'entorns vulnerables des del primer moment per entendre les seves necessitats reals". Segons explica, "el projecte no els imposa la salut com una obligació, sinó que els ofereix un espai de referència segur i fiable" mitjançant una plataforma amb eines didàctiques i consells pràctics revisats per experts.
Una plataforma amb recursos per a alumnes, docents i famílies
L'eix central del projecte és la plataforma digital ePro-Schools, que ofereix continguts adaptats als diferents membres de la comunitat educativa.
Els adolescents disposen de set mòduls sobre nutrició i nou d'activitat física, mentre que el professorat compta amb sis mòduls pedagògics. Paral·lelament, les famílies també tenen accés a informació específica a través d'un portal complementari amb recursos adaptats a cada perfil.
L'objectiu és implicar tota la comunitat educativa en la promoció d'hàbits saludables i facilitar que els canvis d'estil de vida siguin sostenibles.
Una metodologia adaptada a cada territori
Una de les característiques principals d'ePro-Schools és la metodologia de cocreació, que permet adaptar les intervencions a les necessitats específiques de cada centre i del seu entorn social i cultural.
L'impacte del projecte s'avaluarà a partir de diversos indicadors, entre els quals hi ha la millora dels hàbits saludables dels adolescents, el grau de satisfacció dels participants i aspectes relacionats amb la viabilitat i la sostenibilitat econòmica de la intervenció.
Amb el tancament del curs escolar finalitza la primera fase d'implementació. A partir del setembre, els instituts que fins ara han format part del grup de control també tindran accés complet a la plataforma interactiva perquè tota la comunitat educativa participant es pugui beneficiar de les eines del projecte.
Un projecte europeu amb participació catalana
ePro-Schools és una iniciativa finançada en el marc del programa Horitzó Europa, amb el suport d'ERA4Health i de l'Institut de Salut Carlos III.
La Unitat de Recerca i Innovació de l'ICS-IDIAP Jordi Gol hi participa conjuntament amb centres de recerca d'Alemanya, França, els Països Baixos, Lituània i Letònia. A Catalunya, el projecte està coordinat pel CIBER de Salut Mental de la Fundació Sant Joan de Déu i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la participació també del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.