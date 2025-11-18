Navarcles invertirà 730.000 euros per transformar la plaça de la Vila en un espai més verd i amable

L'Ajuntament de Navarcles ha aprovat la renovació integral de la plaça de la Vila, una actuació que, amb una inversió de 730.000 euros, vol convertir aquest espai central en un punt de trobada més verd, segur i pensat per a la vida comunitària. Les obres es faran al llarg del 2026.
Una transformació pensada per a les persones
El projecte preveu convertir la plaça de la Vila en una plataforma única que millori l'accessibilitat a tot l'espai i a l'Ajuntament. La reforma reduirà la presència de vehicles i prioritzarà els vianants, amb l'objectiu de crear un entorn més segur, tranquil i apte per al passeig i la convivència quotidiana.
Inversió i finançament
La intervenció té un pressupost de 730.000 euros, sense IVA. D'aquests, 490.000 euros provenen del PUOSC, el programa de suport a les inversions municipals de la Generalitat, mentre que la resta serà aportació directa de l'Ajuntament de Navarcles.
Més verd, més ombra i més vida
La nova plaça incorporarà més vegetació, zones d'ombra i mobiliari urbà, fomentant espais de descans i trobada. La reforma també vol reforçar la relació amb els comerços i habitatges del voltant, resolent els desnivells actuals i creant punts confortables per seure i conversar.
Un centre cívic obert al poble
El projecte inclou la reubicació de la placa de l'Avi Mateu per preservar la memòria històrica local. Amb aquesta actuació, Navarcles aspira a convertir la plaça de la Vila en el veritable centre de relació i cohesió social, un espai viu, sostenible i al servei de la ciutadania.